05:12, 21 сентября 2025Бывший СССР

«Идти на Москву». Бывший президент Украины рассказал о своем видении победы в конфликте. Что ему ответили в России?

Бывший президент Украины Ющенко предложил идти на Москву вместо границ 1991 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Ющенко

Виктор Ющенко. Фото: Rod Lamkey / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший президент Украины Виктор Ющенко выступил с радикальным предложением — он призвал к захвату столицы России для победы в конфликте.

Он подчеркнул, что не хочет оставлять линию боевого соприкосновения такой, какая она есть. По мнению бывшего украинского лидера, Киеву не следует останавливаться на границах 1991 года, а пойти дальше — на Москву.

Кто-то говорит — давайте идти до хутора Михайловского. А я говорю — и все? Вы самую большую проблему оставляете своим детям и внукам. На Москву!

Виктор Ющенкобывший президент Украины

Он подчеркнул, что Украина должна стать «бронежилетом Европы», который защитит ее лучше, чем собственные армии европейских стран.

В России ответили на предложение Ющенко стихами

Идею экс-президента Украины прокомментировал посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник. «Чем меньше шансов быть в окопе, чем больше тупости в мозгу, тем больше хочется пехоту послать в Москву, в Москву, в Москву», — высказался он.

Дипломат указал на скудоумие и заторможенность Ющенко, при этом отметив, что по пустословию и управляемости извне политика обошел лишь действующий украинский лидер Владимир Зеленский.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что за всеми решениями экс-президента стоит его жена Кэтрин Клэр Чумаченко, которая является сотрудником Госдепа США. По ее словам, родители супруги Ющенко были так называемыми остарбайтерами — вывезенными в Третий рейх на принудительные работы славянами.

«После Германии семья оказалась в США, где влилась в ряды украинских националистов. Украинцы — как миролюбивая, работящая нация — Западу не нужна. Нужны "остарбайтеры" либо трупы. Вот они и реализуют эту концепцию», — считает Захарова.

На Украине обратились со встречным предложением к Ющенко

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук поиронизировал над призывом бывшего президента, предложив ему взять на себя командование воинским соединением, последовать своему совету и пойти на Москву.

Однако депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет усомнился, что Ющенко решится на это. По его мнению, у политика не хватит смелости повести за собой украинскую армию, поскольку у него самого «трясутся коленки перед мощью» российских войск, и все, что ему остается — это «молоть языком в теплом кабинете».

Заявление Ющенко также раскритиковал депутат Рады Максим Бужанский. По его словам, высказывание бывшего президента стало напоминанием о том, что тот является блаженным идиотом. При этом, как отметил парламентарий, Ющенко выступил со своим призывом, находясь в студии, а не на фронте.

