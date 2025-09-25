Боец ВСУ обратился к российским военным, встав на колени перед дроном. Что он сказал?

Боец ВСУ встал на колени перед дроном РФ в Сумской области, его сняли на видео

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) встал на колени перед российским дроном во время битвы в Сумской области. Видео с военным опубликовал связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

В ролике украинский солдат стоит перед беспилотников, сложив руки в молитвенном жесте. Глядя в камеру, он обращается к российским бойцам. В подписи к видео предполагают, что военный ВСУ мог попросить не атаковать его дроном.

«Выжившие боевики умоляют сохранить им жизнь и просятся в российский плен», — заметили авторы канала.

Российский военнослужащий готовит FPV дрон к боевому вылету Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Десятки солдат ВСУ сдались в плен через бот

Несколько десятков солдат украинских бойцов добровольно сдались в российский плен при помощи чат-бота, созданного волонтерами. Об этом сообщил организатор проекта.

С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности

организатор проекта по созданию чат-бота для помощи украинцам

Ранее группа волонтеров создала бот @FREE_SOLDIER2022 для помощи гражданам Украины, которые были принудительно мобилизованы сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине — прим. «Ленты.ру»), а также обычным солдатам, которые хотят сложить оружие и сдаться в плен.

Солдат ВСУ помог раненым российским военным и сдался в плен

Во время боев в Курской области украинский солдат помог двум раненым российским военным, а после добровольно сложил оружие.

Сам военный сообщил, что после уничтожения своей группы спрятался в подвале. Через три дня к нему забрел раненый боец Вооруженных сил России.

«Я говорю: ну куда ты уйдешь? У тебя ноги ранены. И решил у него спросить: можно сдаться к вам в плен? А то говорили, что нельзя сдаваться, что убивают. Он говорит, можно», — вспомнил сдавшийся украинский солдат.

Он помог российскому бойцу и его сослуживцу с позывным Иисус. Кроме того, во время эвакуации украинец на себе вынес раненого из подвала.