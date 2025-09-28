Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции после речи на 80-й сессии Генассамблеи ООН отказал журналисту британского телеканала в просьбе ответить на его вопрос на английском языке. Это попало на трансляцию в прямом эфире.
Репортер задал главе МИД вопрос о недавнем заявлении американского президента Дональда Трампа. Он попросил российского дипломата дать комментарий.
Лавров, в свою очередь, сделал отдельное замечание насчет использования языка в стенах ООН.
Мы находимся в здании ООН, где русский язык является таким же официальным, как и английский, и поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать
Какое именно заявление Трампа должен был оценить Лавров?
Известно, что еще 23 сентября лидер США высказался на Генассамблее ООН. Тогда же Дональд Трамп выразил мнение, что Москва борется с Киевом «бесцельно», и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра». При этом после недавних резких заявлений о России президент США пообещал не использовать выражение «бумажный тигр».
Сергей Лавров, отвечая на вопрос британского репортера на ГА ООН, поделился мнением, что дипломатия — это сложная область, в которой можно использовать разные способы и приемы. В то же время российский дипломат формулировку Трампа прямо никак не прокомментировал.
Недавно же бывший спецпредставитель США по Украине также оценил слова американского президента о России. Он счел, что Трамп своими последними заявлениями о конфликте на Украине пытается вывести российского лидера из себя.
Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной
На заседании ГА ООН министр иностранных дел России в очередной раз сообщил, что Москва открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Сергей Лавров также настоял на том, чтобы жизненные интересы и безопасность России были надежно гарантированы и соблюдены.
Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены в полном объеме. На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины
Также российский дипломат ответил на вопрос о возвращении Украины к границам 2022 года. Министр назвал подобное желание Украины политической слепотой и «полным непониманием того, что реально происходит».
В то же время Лавров сделал еще одно заявление касательно информации о подготовке Украиной военных провокаций в Европе с целью обвинения России. Он счел, что все это имеет под собой надежные основания. При этом Великобритания помогает Украине во всех «пакостях» с провокациями, как делала это много столетий.