Лавров на ГА ООН сделал замечание журналисту из Британии. Тот просил его говорить по-английски. Что ответил глава МИД РФ?

Лавров отказался отвечать на английском в ООН и напомнил о статусе русского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции после речи на 80-й сессии Генассамблеи ООН отказал журналисту британского телеканала в просьбе ответить на его вопрос на английском языке. Это попало на трансляцию в прямом эфире.

Репортер задал главе МИД вопрос о недавнем заявлении американского президента Дональда Трампа. Он попросил российского дипломата дать комментарий.

Лавров, в свою очередь, сделал отдельное замечание насчет использования языка в стенах ООН.

Мы находимся в здании ООН, где русский язык является таким же официальным, как и английский, и поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать Сергей Лавров министр иностранных дел России

Фото: Alexander Drago / Reuters

Какое именно заявление Трампа должен был оценить Лавров?

Известно, что еще 23 сентября лидер США высказался на Генассамблее ООН. Тогда же Дональд Трамп выразил мнение, что Москва борется с Киевом «бесцельно», и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра». При этом после недавних резких заявлений о России президент США пообещал не использовать выражение «бумажный тигр».

Сергей Лавров, отвечая на вопрос британского репортера на ГА ООН, поделился мнением, что дипломатия — это сложная область, в которой можно использовать разные способы и приемы. В то же время российский дипломат формулировку Трампа прямо никак не прокомментировал.

Недавно же бывший спецпредставитель США по Украине также оценил слова американского президента о России. Он счел, что Трамп своими последними заявлениями о конфликте на Украине пытается вывести российского лидера из себя.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной

На заседании ГА ООН министр иностранных дел России в очередной раз сообщил, что Москва открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Сергей Лавров также настоял на том, чтобы жизненные интересы и безопасность России были надежно гарантированы и соблюдены.

Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены в полном объеме. На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины Сергей Лавров министр иностранных дел России

Также российский дипломат ответил на вопрос о возвращении Украины к границам 2022 года. Министр назвал подобное желание Украины политической слепотой и «полным непониманием того, что реально происходит».

В то же время Лавров сделал еще одно заявление касательно информации о подготовке Украиной военных провокаций в Европе с целью обвинения России. Он счел, что все это имеет под собой надежные основания. При этом Великобритания помогает Украине во всех «пакостях» с провокациями, как делала это много столетий.