Важному импортеру российской нефти спрогнозировали снижение ее закупок

Аналитик Озер: Турция сократит импорт российской нефти под давлением США

В обозримом будущем Турция, являющаяся одним из ключевых импортеров российской нефти, может сократить ее закупки под давлением властей США. Такой прогноз дал местный политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер, его слова приводит РИА Новости.

В последнее время, отметил он, руководство Соединенных Штатов во главе с президентом Дональдом Трампом усилило давление на Турцию в вопросе импорта российских энергоресурсов. Частичный отказ Анкары от импорта природного газа из РФ выглядит нереалистично, так как средиземноморская страна активно зарабатывает на его транзите в европейские государства, пояснил Озер.

Перспективы же сокращения закупок российской нефти представляются аналитику весомее. Власти США, допускает политолог, могут попытаться вынудить Анкару перейти на импорт топлива у Регионального правительства Курдистана на северо-востоке Сирии. Этот сценарий станет для Турции наихудшим, однако у нее может не остаться иного выбора, если Соединенные Штаты пригрозят санкциями. «Поэтому в ближайшей перспективе Анкара, вероятно, сократит импорт нефти из России», — резюмировал Озер.

В ходе сентябрьской встречи в Белом доме Трамп попытался убедить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить импорт российской нефти. Продолжение закупок сырья, предупредил глава США, будет способствовать затягиванию боевых действий на Украине. Нынешняя торговая политика Анкары в отношении Москвы, по его словам, мешает заключению мирной сделки. Прекращение закупок нефти одним из ключевых импортеров, по мнению Трампа, оказало бы давление на Кремль и подтолкнуло бы представителей Кремля сесть за стол переговоров.

До этого Трамп надавил еще на одного ключевого покупателя российской нефти. В конце августа власти США ввели повышенные 50-процентные пошлины на большинство категорий товаров из Индии. Премьер-министр азиатской страны Нарендра Моди в ответ пообещал оказать необходимую поддержку местным производителям, зависящим от импорта сырья из РФ. Странам же ЕС Трамп пригрозил не присоединиться к ужесточению антироссийских санкций, если те не прекратят закупать российскую нефть и сделанные из нее нефтепродукты, также не введут вторичные торговые ограничения в отношении Китая.