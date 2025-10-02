Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:36, 2 октября 2025Экономика

ЦБ округлил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара в России на уровне в 81 рубль
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) округлило официальный курс доллара в России, установив его на уровне в 81 рубль. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 2 октября, находились на отметке примерно в 81,5 рубля. Таким образом, ЦБ понизил официальный курс доллара почти на 50 копеек. Котировки евро, в свою очередь, упали на 30 копеек — с 95,64 до 95,34 рубля, юаня — на 6 копеек, с 11,39 до 11,33 рубля.

Материалы по теме:
Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?
Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?
11 сентября 2025
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
12 сентября 2025

Несмотря на наблюдающееся укрепление рубля к доллару, ряд экспертов сходится во мнении, что подобная динамика в этой валютной паре продержится недолго. Аналитик фондового рынка «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ожидает осенью ослабления российской валюты к американской до 85-90 рублей. Этому поспособствует в том числе снижение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) и возможная отмена обязательной продажи валютной выручки отечественных экспортеров.

Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова к числу основных причин грядущего ослабления рубля отнесла заметное увеличение госрасходов (в первую очередь, военных) и сохранение высокого потребительского спроса на внутреннем рынке. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко указывает на падение цен на основные экспортные категории российской продукции, включая нефть. При таком раскладе, отмечает она, курс доллара в скором времени может пробить психологическую отметку в 100 рублей. Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что вплотную приблизиться к этому уровню котировкам американской валюты удастся ближе к концу года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предупреждение Европе

    Путин посоветовал Западу поспать

    Путин назвал «корневую первопричину» конфликта на Украине

    Путин высказался о блоковых замашках и оценил работу региональных объединений

    Собчак ответила посмеявшимся над ее фото с зарубежными звездами журналистам

    В Норвегии высказались о возможности бойкота соревнований из-за участия россиян

    Хайди Клум показала детали нового костюма на Хеллоуин со словами «это только начало»

    Путин высказался о военных противостояниях с участием России

    Путин высказался о гегемонии США и вспомнил песню группы «Любэ»

    Путин напомнил о желании ряда стран нанести стратегическое поражение России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости