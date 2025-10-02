ЦБ округлил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара в России на уровне в 81 рубль

Руководство Центробанка (ЦБ) округлило официальный курс доллара в России, установив его на уровне в 81 рубль. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 2 октября, находились на отметке примерно в 81,5 рубля. Таким образом, ЦБ понизил официальный курс доллара почти на 50 копеек. Котировки евро, в свою очередь, упали на 30 копеек — с 95,64 до 95,34 рубля, юаня — на 6 копеек, с 11,39 до 11,33 рубля.

Несмотря на наблюдающееся укрепление рубля к доллару, ряд экспертов сходится во мнении, что подобная динамика в этой валютной паре продержится недолго. Аналитик фондового рынка «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ожидает осенью ослабления российской валюты к американской до 85-90 рублей. Этому поспособствует в том числе снижение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) и возможная отмена обязательной продажи валютной выручки отечественных экспортеров.

Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова к числу основных причин грядущего ослабления рубля отнесла заметное увеличение госрасходов (в первую очередь, военных) и сохранение высокого потребительского спроса на внутреннем рынке. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко указывает на падение цен на основные экспортные категории российской продукции, включая нефть. При таком раскладе, отмечает она, курс доллара в скором времени может пробить психологическую отметку в 100 рублей. Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что вплотную приблизиться к этому уровню котировкам американской валюты удастся ближе к концу года.