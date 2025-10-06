Спорт
20:36, 6 октября 2025Спорт

Сборная России лишилась трех футболистов перед октябрьскими матчами

Сборная России лишилась Фомина, Литвинова и Мусаева перед товарищескими матчами
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Даниил Фомин

Даниил Фомин. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России лишилась трех футболистов перед октябрьскими товарищескими матчами с Ираном и Боливией. Об этом сообщается на сайте Российского футбольно союза (РФС).

Команде по состоянию здоровья не смогут помочь полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин, хавбек «Спартака» Руслан Литвинов и нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев. Отмечается, Фомин отправлен на лечение в клуб из‑за перегрузочного состояния, а Литвинов и Мусаев вернулись в свои клубы для восстановления после полученных повреждений в дерби.

Матч с Ираном пройдет 10 октября в Волгограде. 14 октября российская команда в Москве сыграет с Боливией.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Команды проводят только товарищеские матчи.

