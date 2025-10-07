Традиционно главными соперниками США в мировой политике называли Россию и Китай. Москва выступала как военный оппонент с ядерным арсеналом, а Пекин как экономический и технологический противник. Однако они постепенно отходят на второй план. Теперь главным вызовом для Вашингтона, по мнению китайских аналитиков портала Sohu, становится страна, которую Вашингтон давно считал своим союзником.
В Китае заявили, что скрытая угроза для США исходит от союзника
В материале Sohu говорится, что Россия остается сильнейшей державой с внушительным ядерным потенциалом, а Китай — мировым лидером в промышленности и технологиях. Однако именно Япония, по мнению экспертов, представляет собой скрытую угрозу в экономическом, научном и военном планах.
Япония долгое время развивалась под защитой Китая и приносила проблемы как Азии, так и Вашингтону. После Второй мировой войны и капитуляции Токио оказался под покровительством США, оставаясь в тени глобальных конфликтов. Но за эти годы Япония не только оправилась от поражения, но и превратилась в третью экономику мира, способную конкурировать с ведущими державами. При этом ее амбиции снова начали выходить за рамки обороны, считают эксперты.
В Китае подчеркивают, что силы самообороны Японии уже давно превзошли формат оборонительных войск. К примеру, японские вертолетные эсминцы по сути выполняют функции авианосцев — их палубы способны принимать истребители F-35. При этом страна активно развивает ракетные программы, а также модернизирует военно-морские и военно-воздушные силы.
Не менее впечатляющи успехи Японии в технологиях. Страна остается одним из ключевых игроков в производстве чипов, машиностроении, робототехнике и высокоточных приборах. За последние годы Токио заметно снизил зависимость от американских технологий, что, по мнению аналитиков, вызывает тревогу в Вашингтоне.
Как отмечают аналитики, Япония десятилетиями находилась под защитой США, но теперь все чаще демонстрирует самостоятельность и стремление играть первую скрипку в азиатской политике.
Такие амбиции Японии, несомненно, заставляют США чувствовать себя немного нервно
Японии ранее предрекли внутренний кризис
Однако, несмотря на растущие амбиции, у Японии хватает и внутренних сложностей. Экономика страны уже несколько месяцев подряд демонстрирует снижение производственной активности на фоне повышения американских импортных пошлин.
Как отмечает Bloomberg, 25-процентные тарифы, введенные США, ударили по японскому экспорту, который во многом зависел от американского рынка. За последние месяцы объем промышленного производства снизился, а бизнес все чаще ищет альтернативные направления для поставок.
По словам аналитика Исследовательского института Мэйдзи Ясуды Такафуми Фудзиты, компании стремятся не слишком полагаться на экспорт в США. Если этот тренд сохранится, двусторонняя торговля может заметно просесть, что ударит и по американской, и по японской экономикам.
К трудностям добавляется и политический кризис. Так, отставку премьер-министра Сигэру Исибы назвали символом усталости японского общества от бессменного правления Либерально-демократической партии. Как отмечает руководитель Центра исследований Японии ИКСА РАН Валерий Кистанов, ЛДПЯ долго удерживала власть, но теперь напоминает КПСС на закате.
Если продолжить эту аналогию, то, как и правящая партия СССР к концу своего правления, японская политическая сила так же оказалась крайне неэффективной и завела страну в тупик. Внутри фракции разброд и шатание. Ее спасает только то, что оппозиция также раздроблена
Традиционные угрозы США сместили на второй план
Долгое время Вашингтон главным образом рассматривал угрозы со стороны Китая и России. Замглавы ЦРУ Майкл Эллис ранее называл Китай экзистенциальным вызовом безопасности США, подчеркивая необходимость сохранить технологическое превосходство над Пекином. На фоне этого заявления он также выбрал ответственного за вербовку иностранцев и тайные операции, в том числе в России и Китае.
Среди стран, вызывающих тревогу у американской разведки, также назывались Россия, Иран и Северная Корея. Тем не менее в последнее время фокус американских аналитиков смещается. Несмотря на военные союзы и формальную дружбу, Япония все чаще рассматривается как страна, способная в перспективе действовать независимо и даже вопреки интересам США.
США могут создать в Азии новое НАТО
При этом отмечалось, что на фоне укрепления связей между Россией, Китаем и КНДР Вашингтон всерьез задумывается о создании нового азиатского альянса с участием Южной Кореи и Японии.
По мнению профессора Университета Кунмин Андрея Ланькова, подобный блок может появиться в ближайшие 10–15 лет и стать противовесом оси Москва–Пекин. Однако эксперты не исключают, что Токио в этом союзе станет не просто исполнителем американской воли, а самостоятельным игроком.