Sohu: Япония незаметно обошла РФ и Китай, став самой большой угрозой США

Традиционно главными соперниками США в мировой политике называли Россию и Китай. Москва выступала как военный оппонент с ядерным арсеналом, а Пекин как экономический и технологический противник. Однако они постепенно отходят на второй план. Теперь главным вызовом для Вашингтона, по мнению китайских аналитиков портала Sohu, становится страна, которую Вашингтон давно считал своим союзником.

В Китае заявили, что скрытая угроза для США исходит от союзника

В материале Sohu говорится, что Россия остается сильнейшей державой с внушительным ядерным потенциалом, а Китай — мировым лидером в промышленности и технологиях. Однако именно Япония, по мнению экспертов, представляет собой скрытую угрозу в экономическом, научном и военном планах.

Япония долгое время развивалась под защитой Китая и приносила проблемы как Азии, так и Вашингтону. После Второй мировой войны и капитуляции Токио оказался под покровительством США, оставаясь в тени глобальных конфликтов. Но за эти годы Япония не только оправилась от поражения, но и превратилась в третью экономику мира, способную конкурировать с ведущими державами. При этом ее амбиции снова начали выходить за рамки обороны, считают эксперты.

Эсминец-вертолетоносец JS Hyūga Морских сил самообороны Японии в Тихом океане. Фото: U.S. Navy

В Китае подчеркивают, что силы самообороны Японии уже давно превзошли формат оборонительных войск. К примеру, японские вертолетные эсминцы по сути выполняют функции авианосцев — их палубы способны принимать истребители F-35. При этом страна активно развивает ракетные программы, а также модернизирует военно-морские и военно-воздушные силы.

Не менее впечатляющи успехи Японии в технологиях. Страна остается одним из ключевых игроков в производстве чипов, машиностроении, робототехнике и высокоточных приборах. За последние годы Токио заметно снизил зависимость от американских технологий, что, по мнению аналитиков, вызывает тревогу в Вашингтоне.

Как отмечают аналитики, Япония десятилетиями находилась под защитой США, но теперь все чаще демонстрирует самостоятельность и стремление играть первую скрипку в азиатской политике.

Такие амбиции Японии, несомненно, заставляют США чувствовать себя немного нервно материал Sohu

Японии ранее предрекли внутренний кризис

Однако, несмотря на растущие амбиции, у Японии хватает и внутренних сложностей. Экономика страны уже несколько месяцев подряд демонстрирует снижение производственной активности на фоне повышения американских импортных пошлин.

Как отмечает Bloomberg, 25-процентные тарифы, введенные США, ударили по японскому экспорту, который во многом зависел от американского рынка. За последние месяцы объем промышленного производства снизился, а бизнес все чаще ищет альтернативные направления для поставок.

Грузовое судно, перевозящее контейнеры, в промышленном порту Токио, Япония. Фото: Issei Kato / Reuters

По словам аналитика Исследовательского института Мэйдзи Ясуды Такафуми Фудзиты, компании стремятся не слишком полагаться на экспорт в США. Если этот тренд сохранится, двусторонняя торговля может заметно просесть, что ударит и по американской, и по японской экономикам.

К трудностям добавляется и политический кризис. Так, отставку премьер-министра Сигэру Исибы назвали символом усталости японского общества от бессменного правления Либерально-демократической партии. Как отмечает руководитель Центра исследований Японии ИКСА РАН Валерий Кистанов, ЛДПЯ долго удерживала власть, но теперь напоминает КПСС на закате.

Если продолжить эту аналогию, то, как и правящая партия СССР к концу своего правления, японская политическая сила так же оказалась крайне неэффективной и завела страну в тупик. Внутри фракции разброд и шатание. Ее спасает только то, что оппозиция также раздроблена Валерий Кистанов руководитель Центра исследований Японии ИКСА РАН

Традиционные угрозы США сместили на второй план

Долгое время Вашингтон главным образом рассматривал угрозы со стороны Китая и России. Замглавы ЦРУ Майкл Эллис ранее называл Китай экзистенциальным вызовом безопасности США, подчеркивая необходимость сохранить технологическое превосходство над Пекином. На фоне этого заявления он также выбрал ответственного за вербовку иностранцев и тайные операции, в том числе в России и Китае.

Среди стран, вызывающих тревогу у американской разведки, также назывались Россия, Иран и Северная Корея. Тем не менее в последнее время фокус американских аналитиков смещается. Несмотря на военные союзы и формальную дружбу, Япония все чаще рассматривается как страна, способная в перспективе действовать независимо и даже вопреки интересам США.

США могут создать в Азии новое НАТО

При этом отмечалось, что на фоне укрепления связей между Россией, Китаем и КНДР Вашингтон всерьез задумывается о создании нового азиатского альянса с участием Южной Кореи и Японии.

По мнению профессора Университета Кунмин Андрея Ланькова, подобный блок может появиться в ближайшие 10–15 лет и стать противовесом оси Москва–Пекин. Однако эксперты не исключают, что Токио в этом союзе станет не просто исполнителем американской воли, а самостоятельным игроком.