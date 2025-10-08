Российский фондовый рынок упал

Индекс Мосбиржи упал более чем на 100 пунктов до минимума с декабря 2024 года

Во время торгового дня в среду, 8 октября, индекс Мосбиржи упал более чем на сто пунктов, достигнув минимальных с декабря 2024 года 2 561 пункта. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Рынок открылся на уровне 2 671 пункта, после чего стабильно снижался. По состоянию на 18:00 по московскому времени показатель скорректировался до уровня 2 573 пункта.

Индекс российских гособлигаций RGBI опустился до минимальных с конца июня 114 пунктов, оборвав начавшую формироваться в последние дни восстановительную тенденцию.

Одной из причин негативной динамики могло стать заявление заместителя главы МИД России Сергея Рябкова о том, что импульс мирного процесса по Украине, достигнутый во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, полностью исчерпан и ни к чему не привел.

Инвесторы ожидали, что возобновление переговоров на высшем уровне поспособствует ослаблению геополитических угроз с перспективой снятия санкций, однако эти надежды не оправдались.

Также давление на акции оказывает пересмотр прогнозов по поводу снижения ключевой ставки. На фоне публикации параметров федерального бюджета на 2026 год и разворачивающегося топливного кризиса аналитики говорят о сокращающемся окне возможностей для смягчения денежно-кредитной политики.