Глава ЕК фон дер Ляйен: Инциденты с дронами в ЕС являются частью гибридной войны

Инциденты с появлением дронов в воздушном пространстве стран Европейского союза (ЕС) являются частью «гибридной войны» и направлены на то, чтобы вызвать беспокойство у граждан объединения. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит Politico.

«В нашем небе происходит нечто новое и опасное... Не заблуждайтесь. Это часть тревожной тенденции роста угроз», — сказала она во время выступления в Европейском парламенте.

Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала депутатов Европейского парламента оставить ее у власти для якобы спасения миропорядка от России. Она отметила, что Европа находится в состоянии «взрывоопасной нестабильности» и обратилась к депутатам с просьбой показать миру «сигнал единства», имея в виду сохранение ее на должности председателя Еврокомиссии.

Ранее Европейская комиссия выделила средства для покупки Финляндией беспилотников с целью наблюдения за границей с Россией.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что целью гибридной войны Запада является не Россия, а уничтожение экономики Европейского союза.