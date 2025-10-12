Появилась информация о поисках пропавшей в Красноярском крае семьи

Спасатели обследовали пещеру в поисках пропавшей в Красноярском крае семьи

В субботу, 11 октября, спасатели Красноярского края продолжили поиски пропавшей семьи Усольцевых. Подробности об этом сообщили в Telegram-канале краевого государственного казенного учреждения «Спасатель».

По информации источника, спасатели обследовали 15-метровую пещеру и каменистые россыпи за горой Мальвинка. Помимо этого, работники краевого учреждения сопровождали полицейских во время поиска телефонного сигнала и обеспечивали работу беспилотника отряда «ЛизаАлерт». Следов нахождения людей в местах, где велись поиски, обнаружено не было.

Согласно данным ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, поиски велись в том квадрате, где был зафиксирован сигнал телефона главы семьи, Сергея Усольцева. Точность сигнала устройства, уточнили журналистам «Красноярск Онлайн», составляет 1,5-2 километра. На поиски вышли лишь 19 подготовленных спелеологов и альпинистов, поскольку сейчас они ведутся в сложной местности.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября и не вернулись. По словам туристок, семью видели на подходе к ней. Telegram-канал Baza утверждает, что шансы найти их живыми крайне невелики из-за непогоды и ночных температур, которые опускаются до минус пяти градусов.

По факту пропажи Усольцевых возбуждено дело.