Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

Боец ВС РФ Контора: Солдаты ВСУ сдаются в плен под Купянском при помощи бота

Командир группы беспилотников 1-й гвардейской танковой армии с позывным Контора рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском в Харьковской области сдаются в плен новым способом.

Это происходит при помощи бота. По его словам, сначала расчеты разбрасывают над украинскими позициями агитлистовки, а определенные подразделения занимаются приемом заявок с той стороны.

«Обратная связь имеется. В бот отписывают, и там уже им дают все инструкции, куда идти и как сдаваться», — сообщил он. Были ли непосредственные случаи сдачи в плен таким способом, он не уточнил.

Под Купянск направили заградотряды ВСУ

В конце сентября стало известно, что командование ВСУ направило под Купянск заградительные отряды из Национальной гвардии.

Источник в российских силовых структурах рассказал, что задачей подразделений является остановка отступления мобилизованных украинских солдат и недопущение сдачи их в плен.

Фото: Bernat Armangue / AP

В свою очередь, в Харьковской области группа брошенных командованием без еды и воды солдат ВСУ заявила российским военным о намерении сдаться в плен.

Бойцы ВСУ решили выйти на российскую сторону. По информации журналистов, ранее украинское командование за отказ от попытки штурмовых действий оставило своих военнослужащих без провизии и поддержки.

ВС России близки к полному взятию Купянска

10 октября Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что ВС РФ близки к полному взятию Купянска. Отмечалось, сейчас там идут ожесточенные бои.

Канал «Военная хроника» отмечал, что «положительное для ВСУ развитие событий в Купянске исключено». Как посчитали авторы, попытки деблокировать город маловероятны, поскольку Купянск «превращается в место уничтожения украинских подразделений», как до того было в Артемовске.

Фото: Мария Марикян / РИА Новости

В тот же день военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что около 100 украинских бойцов были окружены в районе железнодорожной станции Купянск-Южный. Она находится в центральной части Купянска. По его словам, российская сторона также зачистила участок местности на улице Защитников Отечества и заняла автотранспортный колледж.