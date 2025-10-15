Артемий Лебедев высказался о суде по иску Мизулиной

Лебедев об отклонении жалобы на решение по иску Мизулиной: Мы идем в кассацию

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что обратится в кассацию после того, как Мосгорсуд отклонил его жалобу на решение по иску главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства. Об этом он рассказал в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

«Наши апелляционные жалобы остались без удовлетворения, но на этом суд не заканчивается. Мы идем в кассацию», — указал Лебедев. Блогер добавил, что его адвокат Калой Ахильгов продолжает заниматься этим делом.

14 октября стало известно, что Мосгорсуд утвердил решение Лефортовского суда Москвы о частичном удовлетворении иска Мизулиной к Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Последний в своей жалобе заявил, что, по его мнению, высказывания в отношении главы ЛБИ носили оценочный характер и не порочили ее честь и достоинство.

О том, что Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю, сообщалось 13 мая. Блогеров обязали удалить видео с оскорблениями главы ЛБИ и выплатить ей компенсацию.

Мизулина подала в суд на Лебедева и Дудя в начале сентября 2024 года. Поводом стало их интервью, которое вышло 1 августа. В нем Лебедев раскритиковал работу Мизулиной и ее организации.