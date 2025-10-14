Суд отклонил жалобы Лебедева и Дудя на решение по иску Мизулиной

Мосгорсуд отклонил жалобы блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) на решение по иску главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС.

Суд утвердил решение Лефортовского суда Москвы о частичном удовлетворении иска Мизулиной. «Апелляционные жалобы Лебедева и Дудя [оставить] без удовлетворения», — заявила судебная коллегия.

В жалобе Дудя отмечалось, что, по его мнению, высказывания в отношении главы ЛБИ носили оценочный характер и не порочили ее честь и достоинство. При этом представители блогера в суд не явились.

Представитель Лебедева согласился с доводами Дудя и добавил, что лингвистическая экспертиза, проведенная в рамках разбирательства, была проведена неверно.

О том, что Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю, стало известно 13 мая. Блогеров обязали удалить видео с оскорблениями главы ЛБИ. Кроме того, с Лебедева постановили взыскать 300 тысяч рублей, а с Дудя — 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Комментируя решение суда, Лебедев заявил, что намерен обжаловать штраф, и подчеркнул, что Мизулина «пока никаких денег не получит».

Глава ЛБИ подала в суд на Лебедева и Дудя в начале сентября 2024 года. Поводом стало их интервью, которое вышло 1 августа. В нем Лебедев раскритиковал работу Мизулиной и ее организации.