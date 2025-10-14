Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:48, 14 октября 2025Интернет и СМИ

Суд отклонил жалобы Лебедева и Дудя на решение по иску Мизулиной

Мосгорсуд отклонил жалобы блогеров Лебедева и Дудя на решение по иску Мизулиной
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Мосгорсуд отклонил жалобы блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) на решение по иску главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС.

Суд утвердил решение Лефортовского суда Москвы о частичном удовлетворении иска Мизулиной. «Апелляционные жалобы Лебедева и Дудя [оставить] без удовлетворения», — заявила судебная коллегия.

В жалобе Дудя отмечалось, что, по его мнению, высказывания в отношении главы ЛБИ носили оценочный характер и не порочили ее честь и достоинство. При этом представители блогера в суд не явились.

Материалы по теме:
Мизулина внезапно стала интернет-звездой. Ей приписывают роман с SHAMAN и сомневаются в том, что она человек
Мизулина внезапно стала интернет-звездой. Ей приписывают роман с SHAMAN и сомневаются в том, что она человек
9 декабря 2023
Лебедев в интервью Дудю раскритиковал Мизулину. Она пообещала засудить обоих
Лебедев в интервью Дудю раскритиковал Мизулину. Она пообещала засудить обоих
1 августа 2024

Представитель Лебедева согласился с доводами Дудя и добавил, что лингвистическая экспертиза, проведенная в рамках разбирательства, была проведена неверно.

О том, что Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю, стало известно 13 мая. Блогеров обязали удалить видео с оскорблениями главы ЛБИ. Кроме того, с Лебедева постановили взыскать 300 тысяч рублей, а с Дудя — 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Комментируя решение суда, Лебедев заявил, что намерен обжаловать штраф, и подчеркнул, что Мизулина «пока никаких денег не получит».

Глава ЛБИ подала в суд на Лебедева и Дудя в начале сентября 2024 года. Поводом стало их интервью, которое вышло 1 августа. В нем Лебедев раскритиковал работу Мизулиной и ее организации.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Полковник Росгвардии попался на вымогательстве стройматериалов

    Периодическая боль в глазу у 29-летней девушки оказалась симптомом редкого вида рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости