Сборная Боливии по футболу посетила «Вкусно — и точка» после поражения

Сборная Боливии по футболу посетила «Вкусно — и точка» после поражения от России
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Национальная сборная Боливии по футболу посетила ресторан сети быстрого питания «Вкусно — и точка». Об этом сообщает «Матч Премьер» в Telegram-канале.

Отмечается, что команда посетила заведение после поражения в товарищеском мачте с Россией. «У нас сммщик только что сборную Боливии в маке встретил. Кайфуют», — говорится в тексте публикации.

Матч сборных России и Боливии состоялся 14 октября. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу команды России.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил победу команды в матче с Боливией. По словам Карпина, результатами встречи он в целом доволен.

