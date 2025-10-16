«Это не революционное супероружие». В США заявили о способности России сбивать ракеты Tomahawk

TNI: Россия с помощью ПВО способна сбивать Tomahawk в случае их передачи ВСУ

Если США все же станут поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk, Россия будет способна сбивать их. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт.

«Tomahawk могут быть перехвачены — и будут перехвачены — российскими средствами ПВО. Это не просто домыслы. Это было убедительно продемонстрировано более 25 лет назад, и за это время противовоздушная оборона Кремля только усовершенствовалась», — сказано в публикации.

Автор напомнил, что Tomahawk успешно сбивались даже относительно слабой сербской армией. «Независимый анализ многочисленных открытых источников и постконфликтных исследований показывает, что сочетание радиолокационного слежения, зенитных ракет, артиллерии и радиоэлектронных средств сделало возможным по крайней мере некоторые перехваты Сербией в 1999 году», — отмечает обозреватель.

Фото: Kallysta Castillo / U.S. Navy / AP

По его оценке, при правильном использовании сбить Tomahawk можно даже устаревшими системами С-125 «Нева», 2К12 «Куб» и С-75. По словам обозревателя, современные Tomahawk оснащены инерциальными навигационными системами, доступ к которым российская сторона, предположительно, могла получить в Сирии после изучения фрагментов сбитой ракеты.

В НАТО усомнились в способности Tomahawk изменить положение ВСУ на фронте

В НАТО не верят, что возможные поставки американских Tomahawk Киеву изменят положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Могут ли они изменить ситуацию? Короче говоря, нет. Высокопоставленный представитель НАТО заявил, что Tomahawk "дополнят то, чего Украина уже добилась" с помощью атак беспилотников большой дальности», — говорится в материале.

Бывший сотрудник Пентагона Марк Канчиан, работающий в Канадской службе разведки и безопасности, согласился с этим заявлением. По его мнению, переломным моментом могли бы стать «не сами Tomahawk, а их запуск волнами».

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Раскрыто условие Трампа по поставке Tomahawk Украине

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что президент США Дональд Трамп поставит ВСУ ракеты Tomahawk только в случае «полного тупика» в переговорах с Москвой.

«Команда [украинского лидера Владимира] Зеленского понимает, что существует серьезное сопротивление США передаче Tomahawk и что администрация Трампа поставит их только в том случае, если увидит "полный тупик" в переговорах с Москвой», — передает издание слова источника.

По словам высокопоставленного дипломата НАТО, если Трамп даст добро, Tomahawk могут быть поставлены в рамках недавно заключенного США соглашения с европейцами, согласно которому они оплатят доставку американского оружия на Украину, однако пока неясно, какие страны могут оплатить расходы в данном случае.

Собеседник издания также отметил, что эффективность Tomahawk на поле боя будет зависеть от того, сколько их и как будут использовать, но в целом они станут дополнением к тому оружию, которая Украина уже использует для нанесения ударов на большие расстояния, включая ударные беспилотники.

В Кремле прокомментировали возможные поставки Украине ракет Tomahawk

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва слышала и внимательно анализирует заявления Вашингтона о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву.

«Мы слышали эти заявления. Мы внимательно их анализируем. Внимательно за этим следят наши военные специалисты», — сказал он.

Песков подчеркнул, что даже если решение о поставках Tomahawk будет принято, они не станут панацеей для украинской армии и не изменят ситуацию на фронте. При этом, по словам представителя Кремля, важно понять, кто будет осуществлять пуск этих ракет в случае их появления у Киева, — американцы или сами украинцы.

Также Песков заявил, что передача Украине ракет Tomahawk может «плохо кончиться» для всех. «Действительно, обращение с такими сложными ракетами [как Tomahawk] так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов», — подчеркнул официальный представитель Кремля.