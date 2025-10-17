Стало известно о продолжении скандала с устроившим пьяный дебош в Луганске бойцом из Чечни

Спортсмен Дивнич: Устроившего пьяный дебош в Луганске бойца из Чечни отмазывают

Устроившего пьяный дебош в Луганске бойца из Чечни Алихана Берсаева «отмазывают» от ответственности, для этого некие силы задействуют большие ресурсы, в том числе — привлекают лжесвидетелей. О продолжении скандала рассказал общественник и спортсмен Максим Дивнич в Telegram.

Что случилось в бассейне в ЛНР В одном из публичных бассейнов Луганска пьяный боец из Чечни Алихан Берсаев приставал к женщинам, а после требований прекратить хулиганские действия попытался устроить драку, оскорбил пожилого человека и всех жителей Луганска, а также угрожал окружающим «Ахматом». Из-за последнего факта спортсмен Дивнич потребовал реакции от командира подразделения Апти Алаудинова. Тот заявил, что выходец из Чечни не имеет отношения к «Ахмату» и уже отправлен на передовую. После этого Дивнич и Алаудинов опубликовали множество постов с критикой друг друга. Среди прочего, Алаудинов выложил запись с выпадом против «неправильных русских».

По словам Дивнича, его вызывали на очную ставку в Луганске, где он выслушал рассказ Берсаева. Тот выдвинул обвинения против самого спортсмена, который пытался прекратить противоправные действия завербовавшегося из СИЗО на спецоперацию, но оказавшегося в публичном бассейне военного. Из рассказа Дивнича стало известно, что Берсаев при следователе обвинил его в оскорблении по национальному признаку и нападении. Спортсмен напомнил, что вся ситуация попала на видео, и оно противоречит версии чеченского военного.

«Ему (Берсаеву) реально грозят большие сроки, понимаю, что он хочет с них соскочить, но такая откровенная ложь (...) Работу проводят большую — человек находится в СИЗО, находятся уже свидетели, кто-то проводит внутреннюю работу, чтобы отмазать этого персонажа», — рассказал Дивнич.

Ранее военблогер Юрий Подоляка заявил, что после драки соратника Дивнича и Берсаева нужно начать борьбу с «блатными штурмовиками», которые по факту не служат на фронте. Также военкоры осудили оскорблявшего Дивнича главу «Ахмата» Алаудинова, отмечая, что тот занимает должность замглавы военно-политического управления Минобороны и обязан поддерживать мир и согласие в вооруженных силах.