Фигурист сборной США остался в восторге от выступления россиян в отборе на Олимпиаду

Фигурист сборной США Джейсон Браун оценил выступления российских фигуристов-одиночников Аделии Петросян и Петра Гуменника в отборочном турнире на Олимпийские игры-2026 в Италии. Его слова приводит Sport24.

Браун отметил, что остался в восторге от прокатов российских фигуристов. «Это невероятно. Я поражен тем, как эти спортсмены продвигают технику вперед. Петр зашел на пять квадов — я бы хотел сделать один. Впечатляюще», — заявил он.

20 и 21 сентября Петросян и Гуменник выиграли квалификационный турнир и завоевали путевки на Олимпиаду. Петросян по сумме двух прокатов набрала 209,63 балла, Гуменник получил 262,82 балла.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) назвал условия допуска Петросян и Гуменника до зимних Игр 2026 года в Италии. В организации сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии МОК.