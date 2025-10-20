Депутат ГД Делягин: Путин может полететь в Будапешт на одном самолете с Трампом

На данный момент существует необычный способ для президента России Владимира Путина добраться на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Венгрии. О нем подробнее рассказал депутат Государственной Думы (ГД) Михаил Делягин.

По его мнению, сейчас передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk уступает теме, касающейся поездки президента России в Венгрию на предстоящую встречу с лидером США. «"Томагавки" — это на ближайшие несколько дней не самая интересная из загадок современности», — счел Делягин.

Для тех, кто учился в школе до эпохи ЕГЭ, должно быть понятно: нет маршрута, по которому Путин мог бы лететь из России в Венгрию, чтобы не заходить в воздушное пространство стран, где его с хорошей вероятностью могут попытаться перехватить Михаил Делягин депутат Госдумы

В то же время Делягин назвал два необычных «сказочных варианта» для поездки президента России. В частности, он предложил Путину во избежание разных рисков полететь на одном самолете с Трампом либо же совершить суборбитальный рейс.

При этом Делягин отметил, что даже в если лидер России окажется в Венгрии, существует риск исполнения властями страны решения Международного уголовного суда (МУС), выписавшего в отношении него «ордер на арест». В этом плане проблема все еще сохраняется, заключил чиновник.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Военкор напомнил о риске Украины атаковать самолет лидера России

Об опасности полета президента России также высказался военный корреспондент Александр Коц. Прежде всего, пояснил он, риски и сложности связаны с тем, что Венгрия не имеет выхода к морю и Россия не граничит с этой страной, из-за чего маршрут пройдет вблизи недружественных стран.

Коц отметил, что при пролете над Украиной существует риск прямой атаки на президентский борт. В то же время движение через страны Балтии и Германию опасно из-за фиксировавшихся в этом районе неопознанных беспилотников. «А уж британцы со своими "самостийными питомцами" как сейчас расстараются, чтобы устроить гадость», — уточнил Коц.

В качестве оптимального варианта военкор назвал пролет через Закавказье, Иран, Черногорию и Сербию. Также можно организовать движение через Средиземное море, добавил он.

Венгрия высказала обвинения в адрес ЕС из-за встречи Путина и Трампа

На фоне заявлений разных стран, касающихся возможного контакта политиков США и России, высказался и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он обвинил Европейский союз (ЕС) в попытках сорвать предстоящую встречу президентов России и США.

Сийярто заявил, что Европа не заинтересована в том, чтобы саммит действительно принес мир. «Из сегодняшних выступлений я должен сделать вывод, что значительное число европейских политиков сделают многое, фактически все возможное, чтобы эта встреча вообще не состоялась», — сказал дипломат, тем самым оценив недавнее заседание глав МИД стран ЕС.

Европа, по мнению Сийярто, отреагировала на предстоящий российско-американский саммит с завистью. Он добавил, что многие его коллеги из числа глав МИД европейских стран все еще находятся в состоянии «военного психоза» и по этой причине не готовы поддержать мирные инициативы по Украине.

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Путин и Трамп договорились встретиться в Венгрии после звонка

16 октября состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. По его итогам была анонсирована встреча лидеров в столице Венгрии.

Вскоре венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что подготовка саммита идет полным ходом. Он также указал, что встреча может состояться уже через две недели.

В свою очередь, в России рассмотрели символизм во встрече политиков в данной стране. Также выбор Венгрии в качестве места для саммита назвали победой российской дипломатии.