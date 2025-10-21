Украина нанесла массированный удар по Ростовской области. Есть раненые, повреждены жилые дома, магазины и медцентр

Опубликованы кадры последствия атаки дронов ВСУ на Батайск в Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По данным военных, минувшей ночью отражена массированная воздушная атака в Аксайском, Миллеровском, Чертковском, Целинском, Куйбышевском, Тарасовском, Октябрьском(с), Мясниковском, Мартыновском, Матвеево-Курганском районах, а также в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Новочеркасске, Каменске и Новошахтинске Юрий Слюсарь губернатор Ростовской области

ВСУ начали атаку на Ростовскую область вечером 20 октября. Очевидица рассказала, что несколько взрывов прозвучали в городе около 23:40 по московскому времени.

По заявлению Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников самолетного типа, однако позднее началась вторая волна нападения.

Под удар попали медцентр, жилые дома и торговые павильоны

Губернатор региона опубликовал кадры последствий воздушной атаки на Батайск. По его словам, удару подверглись многоэтажный дом, торговые павильоны и автомобили. Саперы продолжают обследовать территорию.

Также в многоквартирном доме частично разрушена стена высотного дома на верхних этажах. Пострадавших нет. «Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения», — отметил Слюсарь.

Позже жителям разрешили вернуться в квартиры, так как несущие конструкции дома не были нарушены.

В результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя

Один человек в Ростове-на-Дону получил осколочные ранения. По информации губернатора, украинский беспилотник упал на два частных дома в Пролетарском районе.

Раненого жителя доставили в больницу скорой медицинской помощи. Также на месте врачи оказали помощь несовершеннолетнему.

«В хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен. Туда выдвинулись дежурные службы», — добавил Слюсарь.

Также силы ПВО отразили воздушную атаку на севере области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Пострадавших не было.

Губернатор отмечал, что ущерб, причиненный атаками противника, уточнят с наступлением светового дня.