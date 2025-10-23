Россия
11:06, 23 октября 2025Россия

Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске возросло более чем втрое

ТАСС: Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске возросло до 18
Анастасия Шейкина
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Число тех, кто получил травмы при взрыве на заводе в Копейске Челябинской области, резко возросло. О том, что число пострадавших возросло втрое, сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее сообщал, что жертвами взрыва на предприятии стали 10 человек, еще пятеро пострадали.

«По последним данным, в результате взрыва на предприятии пострадали 18 человек, из них 13 помощь оказана амбулаторно», — привел новые данные собеседник агентства.

Взрывы и пожар на АО «Завод "Пластмасс"» в Копейске произошли вечером 22 октября, его причиной могло стать нарушение технологического процесса. В городе после взрыва ввели режим ЧС и объявили траур. В сети опубликовали кадры момента взрыва на заводе, а также огненного шара, возникшего после ЧП.

