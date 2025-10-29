Глава Запорожской области обвинил курян в том, что они не защитили регион. После критики Хинштейна и военкоров Балицкий извинился

Хинштейн раскритиковал Балицкого за его слова о курянах и призвал извиниться

Глава Курской области Александр Хинштейн раскритиковал высказывания губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Балицкий обвинил жителей Курской области в том, что они якобы не защитили свой регион во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы все делали в 2023 году, чтобы защитить нашу область. Не чета, кстати, курчанам», — сказал губернатор Запорожской области во время прямой линии с жителями региона.

Хинштейн подчеркнул, что подобные высказывания официального лица недопустимы даже в мирное время, а в нынешней ситуации лишь направлены на раскачку общества и работают на руку противнику.

Считаю такие заявления абсолютно неприемлемыми. Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами Александр Хинштейн губернатор Курской области

Он призвал главу Запорожской области публично признать вину и принести извинения перед жителями региона.

Балицкого раскритиковали военкоры

Военкор, бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов призвал чиновника не приписывать себе заслуги военных, критикуя курян.

Безсонов отметил, что чиновник почувствовал себя «великим полководцем», заявив, что в 2023 году «мы защитили Запорожскую область, не чета курчанам».

Только Балицкий никакого отношения к боевым действиям не имеет, а приписывать себе заслуги военных, еще и критикуя при этом курян, как-то совсем некрасиво Даниил Безсонов военкор

Военкор Александор Коц напомнил, что жители Курской области свозили в пункты приема гуманитарную помощь, организовывали посты эвакуации раненых, на лодках заплывали на территорию, занятую ВСУ, чтобы вывезти мирных. Он отметил, что слова могли быть вырваны из контекста, однако призвал чисто по-человечески попросить прощения у жителей.

Рогов призвал Балицкого извиниться трижды

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал губернатора Запорожской области извиниться трижды.

По его словам, Балицкий должен принести свои извинения члену региональной избирательной комиссии Галине Катющенко, председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой, а также всем жителям Курской области.

Извиниться за ту ложь и оскорбления, которые вы себе позволили в отношении честных и порядочных людей и сделали это в статусе главы Запорожской области, попутно оскорбив и всех нас Владимир Рогов председатель комиссии ОП

Ранее Балицкого на федеральном уровне обвинили в превышении полномочий. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратится в прокуратуру из-за того, что чиновник неправомочно освободил от обязанностей члена региональной избирательной комиссии Галину Катющенко.

Балицкий извинился

Евгений Балицкий после обширной критики извинился перед курянами и пояснил свои резкие слова.

Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Надеюсь, что жители Курской области поймут мою позицию Евгений Балицкий губернатор Запорожской области

Он объяснил, что имел в виду бывшее руководство области, которое обвиняют в хищении на строительстве фортификационных сооружений, но не подразумевал население. Чиновник подчеркнул, что самого строгого наказания заслуживают те, кто коррупционными схемами пытается подорвать безопасность России.

