В России спрогнозировали удар по параллельному автоимпорту из-за нового утиля

Аналитик Петров: Поставки мощных машин по параллельному импорту упадут на 15 %

Из-за изменения методики расчета утильсбора на иномарки категории М1 поставки мощных машин в Россию по параллельному импорту могут просесть на 15 процентов. Такой прогноз дал глава розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров, его слова приводит ТАСС.

Речь идет об иномарках, мощность мотора которых составляет свыше 160 лошадиных сил (л.с.), уточнил аналитик. Именно эти импортные автомобили в наибольшей степени затронет новый утильсбор. Для подобных иномарок не будет действовать льготный коэффициент, в отличие от менее мощных машин.

В подобных условиях российские импортеры, полагает Петров, поспешат завезти в страну максимально возможное количество автомобилей с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил. Речь может идти о дополнительных поставках около 15-25 тысяч таких машин. После же вступления в силу новой методики расчета утиля наибольший рост стоимости будет зафиксирован в сегменте «серого импорта», констатировал эксперт.

Ранее по просьбе автопроизводителей Минпромторг отсрочил вступление в силу обновленного утильсбора. Изначально планировалось, что новая методика расчета таможенного сбора начнет действовать с 1 ноября, но после многочисленных обращений ведомство перенесло дату вступления в силу нововведений на 1 декабря. Основатель компании EvoCars Денис Блинов оценивал вилку подорожания при ввозе в 200 тысяч — 2 миллиона рублей.

В наибольшей степени, отмечал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, пострадают популярные у россиян машины — Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. Седаны же Toyota Camry и кроссоверы Toyota RAV4, предупреждал Блинов, могут вовсе уйти в прошлое. Блоге Елена Лисовская, в свою очередь, спрогнозировала гибель сегмента поставок подержанных машин из Китая и Южной Кореи. После резкого повышения ставок, подчеркнула она, ввозить в страну подобного рода иномарки физическим лицам станет максимально невыгодно.