Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:36, 31 октября 2025Экономика

В России спрогнозировали удар по параллельному автоимпорту из-за нового утиля

Аналитик Петров: Поставки мощных машин по параллельному импорту упадут на 15 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Из-за изменения методики расчета утильсбора на иномарки категории М1 поставки мощных машин в Россию по параллельному импорту могут просесть на 15 процентов. Такой прогноз дал глава розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров, его слова приводит ТАСС.

Речь идет об иномарках, мощность мотора которых составляет свыше 160 лошадиных сил (л.с.), уточнил аналитик. Именно эти импортные автомобили в наибольшей степени затронет новый утильсбор. Для подобных иномарок не будет действовать льготный коэффициент, в отличие от менее мощных машин.

В подобных условиях российские импортеры, полагает Петров, поспешат завезти в страну максимально возможное количество автомобилей с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил. Речь может идти о дополнительных поставках около 15-25 тысяч таких машин. После же вступления в силу новой методики расчета утиля наибольший рост стоимости будет зафиксирован в сегменте «серого импорта», констатировал эксперт.

Материалы по теме:
Власти отложили повышение утильсбора на автомобили. Его критиковали Матвиенко, таможня, бизнес и тысячи простых россиян
Власти отложили повышение утильсбора на автомобили. Его критиковали Матвиенко, таможня, бизнес и тысячи простых россиян
14 октября 2025
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
16 сентября 2025

Ранее по просьбе автопроизводителей Минпромторг отсрочил вступление в силу обновленного утильсбора. Изначально планировалось, что новая методика расчета таможенного сбора начнет действовать с 1 ноября, но после многочисленных обращений ведомство перенесло дату вступления в силу нововведений на 1 декабря. Основатель компании EvoCars Денис Блинов оценивал вилку подорожания при ввозе в 200 тысяч — 2 миллиона рублей.

В наибольшей степени, отмечал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, пострадают популярные у россиян машины — Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. Седаны же Toyota Camry и кроссоверы Toyota RAV4, предупреждал Блинов, могут вовсе уйти в прошлое. Блоге Елена Лисовская, в свою очередь, спрогнозировала гибель сегмента поставок подержанных машин из Китая и Южной Кореи. После резкого повышения ставок, подчеркнула она, ввозить в страну подобного рода иномарки физическим лицам станет максимально невыгодно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые подробности наступления ВС России в Купянске

    Бесчинствующие в бомбоубежище российские подростки попали на видео

    Ребенка с уникальным свищем впервые увидели врачи в Подмосковье

    У российских подростков на «вписках» появился новый опасный тренд

    США попытались убедить еще одну страну отказаться от российской нефти

    В России заявили о неравенстве мужчин и женщин в туалетах

    В России появятся новые ограничения для неплательщиков алиментов

    Предсказаны дальнейшие действия ВСУ в Красноармейске

    Раскрыт план НАТО по сдерживанию России

    В Совфеде заявили об одной опасности после испытаний «Посейдона» и «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости