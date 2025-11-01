Украденные из Лувра сокровища императриц хотели продать израильской фирме

Ynetnews: Драгоценности из Лувра хотели продать израильской фирме через даркнет

Спустя двенадцать дней после дерзкого ограбления в Лувре израильская охранная компания публично сообщила, что преступники связались с ней и предложили тайно договориться о продаже украденных сокровищ императриц через даркнет. Об этом сообщает Ynetnews.

Цвика Наве, генеральный директор фирмы CGI Group, заявил, что 19 октября компания получила зашифрованное сообщение от представителя преступников. «Он предложил нам договориться о покупке украденных вещей в даркнете, ограничив время контакта 24 часами», — сказал Наве.

По его словам, CGI Group провела серию бесед с неизвестным и точно убедилась, что у него были по крайней мере некоторые из пропавших из Лувра драгоценностей. «Они были в бегах и им нужно было быстро избавиться от награбленного», — добавил Наве. Он отметил, что незамедлительно передал информацию клиенту, который его нанял, а тот, в свою очередь, уведомил руководство Лувра.

Наве раскритиковал музей за отсутствие реакции в течение шести дней. «Мы потеряли доверие воров, и Лувр упустил реальную возможность вернуть драгоценности. К сожалению, похоже, свою роль сыграли самолюбие и нерешительность», — посетовал он.

Пять новых подозреваемых в ограблении Лувра были арестованы одновременно в разных районах Парижского региона вечером 29 октября. У одного из задержанных ДНК совпала с образцом, найденным на месте преступления.

Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что двое ранее арестованных фигурантов частично признали вину, однако похищенные исторические украшения, включая диадему императрицы Евгении с двумя тысячами бриллиантов и сапфировое ожерелье королевы Марии-Амалии, до сих пор не найдены.

19 октября сообщалось, что неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона. Преступники ограбили музей всего за семь минут. Стоимость украденных украшений оценивается в 88 миллионов евро. Грабители, спускающиеся с балкона Лувра с добычей, попали на видео.