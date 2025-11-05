Замглавы МИД Грушко заявил о подготовке НАТО к блокаде Калининградской области

НАТО на учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области, обратил внимание замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Идет активная милитаризация региона [Балтийского моря], накачка его коалиционными силами и средствами Александр Грушко замглавы МИД России

Среди примеров милитаризации он назвал миссию «Балтийский часовой», запущенную в этом году. Через нее альянс «пытается установить свои правила судоходства в этой акватории», в первую очередь желая поставить под контроль и затем максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России, посчитал Грушко.

Он заявил также, что НАТО мечтает «превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, полностью изолировав Россию», и якобы не скрывает этих планов. «Но им не суждено сбыться — Россия была и будет оставаться полноправным участником балтийского сообщества», — отметил замглавы МИД РФ.

Александр Грушко Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Дипломат указал, что в таких условиях очень сложно увидеть потенциал для диалога с целью снижения напряженности. «Будем использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов нашей страны», — заключил он.

Американский генерал грозил стереть Калининградскую область с лица земли

В июле командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что страны НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. Тогда он анонсировал реализацию армией США и ее союзниками по НАТО плана Eastern Flank Deterrence Line, направленного на усиление военно-промышленного потенциала и взаимодействия участников альянса, а также говорил о противодействии «российской угрозе».

Военные учения НАТО Baltic Tiger 2022 Фото: Lisi Niesner / Reuters

По словам Донахью, Калининградская область России окружена со всех сторон странами — членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники имеют возможность «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». «Мы уже это спланировали и уже разработали», — сказал генерал. В чем необходимость таких действий, Донахью не объяснил.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ответил, что безопасность региона будет обеспечена всеми необходимыми средствами. «Все демарши делаются, все сигналы доводятся. Это неотменимая практика. Калининградская область — неотъемлемая и никоим образом не подлежащая никакому обсуждению», — сказал дипломат.

В НАТО встревожились гигантским объектом, который строится в области

Строящаяся в Калининградской области радиолокационная станция (РЛС) вызывает сильное беспокойство стран НАТО, отмечал осенью портал Innovant. Комплекс представляет собой обширную сеть антенн, расположенных по кругу и предназначенных для радиоразведки и связи.

«Масштаб этой сети в Калининграде особенно впечатляет. С потенциальным диаметром в 1600 метров она значительно превосходит аналогичные сооружения. Такой масштаб дает России расширенные возможности наблюдения в Балтийском регионе, укрепляя ее стратегический потенциал», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, строительство данной РЛС посылает западным державам мощный сигнал и является частью стратегии Москвы по демонстрации силы.

В свою очередь, специалисты по разведке на основе открытых источников (OSINT) заявили Newsweek, что строящаяся РЛС является чем-то «беспрецедентным в российской военной сфере».