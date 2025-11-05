Экономика
18:34, 5 ноября 2025Экономика

ЦБ повысил курс доллара

ЦБ поднял официальный курс доллара в России до 81,19 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 6 ноября, составят примерно 81,19 рубля. Для сравнения, в среду, 5 числа, курс доллара держался на уровне в 80,89 рубля. Таким образом, ЦБ поднял котировки мировой резервной валюты в России на 30 копеек. Официальный курс евро повысили на 13 копеек — с 93,38 до 93,51 рубля, китайской юаня — на 10 копеек, с 11,24 до 11,34 рубля.

Ряд экспертов считает нынешний курс российской валюты излишне крепким. Фундаментальных факторов для этого нет, поясняют аналитики. На этом фоне специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прогнозирует укрепление доллара к концу осени до 85-90 рублей. Схожей оценки придерживается и глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

К числу основных причин вероятного ослабления рубля они отнесли смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, наращивание военных расходов федерального бюджета и сохраняющийся на высоком уровне потребительский спрос на внутреннем рынке. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, обращает внимание на продолжающееся снижение цен на основные виды российской экспортной продукции, включая нефть.

При сохранении тенденции в оставшуюся часть года курс доллара может вплотную подобраться к психологической отметке в 100 рублей, а то и вовсе пробить ее. При таком раскладе, отмечал глава ВТБ Андрей Костин, котировки американской валюты вернутся к оптимальному для российских экспортеров коридору в 90-100 рублей. Это поспособствует насыщению федерального бюджета, который продолжает сталкиваться с растущим дефицитом.

