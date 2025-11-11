На похоронах в Чечне произошло ЧП. Сообщается уже о 40 пострадавших. Что известно к этому часу?

В Чечне во время похорон обрушился настил над подвалом, пострадали 40 человек

Самодельная временная деревянная конструкция обрушилась во время похорон в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни.

Судя по опубликованному в сети снимку, речь идет о настиле из тонких досок над подвалом частного дома. Предположительно, он был собран специально для траурной церемонии. Жители населенного пункта собрались там, чтобы наблюдать за обрядом. Пол не выдержал веса большого числа людей и обвалился.

По данным источника, 20 женщин провалились в подвал жилого здания. Мужчины находились на улице.

Число пострадавших выросло в два раза

В единой дежурной диспетчерской службе Гудермесского района республики сообщили, что число пострадавших в результате обрушения на похоронах в Чечне выросло в два раза — до 42.

Получившие травмы люди были доставлены в Гудермесскую районную больницу. Изначально сообщалось, что 20 человек госпитализировали. По данным источника, у них зафиксированы различные травмы, серьезно пострадавших нет.

Три человека пострадали при сносе комплекса в Подмосковье

При сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в городе Красногорске Московской области обрушилась часть башни: она отвалилась и рухнула на землю, разлетелись куски бетона. Рабочие скидывали блоки на землю с помощью троса.

По данным министерства здравоохранения региона, в результате обрушения пострадали три человека. Двоим оказали помощь на месте. Еще одного человека доставили в травматологический пункт. Территорию на месте происшествия оцепила полиция.

Получивший травму ноги мужчина рассказал, что проходил мимо комплекса, когда там проводились работы по сносу. Он услышал громкий звук, а затем ему на ноги посыпались обломки здания.

«У меня какие-то порезы, один просто ушиб. (...) Я обернулся, как в кино, на меня полетели камни. Только потом увидел на видео, что они скинули эту конструкцию», — уточнил пострадавший.

Повреждены десятки автомобилей

Также стало известно, что в результате падения частей строения в Подмосковье были выбиты окна в домах. Повреждения получили десятки припаркованных автомобилей. Их залило грязью, у них выбило стекла.

Представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий сообщила «Ленте.ру», что возбуждено уголовное дело.

Расследование ведется по статье 216 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). На месте работают следователи и криминалисты.