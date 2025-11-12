Культура
20:17, 12 ноября 2025Культура

«Пройдем опасный путь через туман». Минобороны опубликовало пост с песней «Сектора Газа» после марша бойцов на Красноармейск

Минобороны выложило фото с цитатой из песни «Сектора газа»
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны России опубликовало в Telegram-канале пост со строчками из песни группы «Сектор Газа».

«Но мы пройдем опасный путь через туман», — говорится в публикации.

Слова, взятые из композиции «Туман», которая была одной из самых известных в творчестве российской рок-группы, написаны на изображении бойца специальной военной операции (СВО), который двигается сквозь плотную завесу тумана.

Публикацию выложили после информации о продвижении российских войск в Красноармейске. «Все контратаки ВСУ (Вооруженных сил Украины) отбиты, российские штурмовики продолжают наступать», — рассказал источник.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные направляют к позициям ВСУ дроны с песнями группы «Сектор Газа»

Оператор разведывательного дрона с позывным Муха рассказал, что к позициям ВСУ отправляют беспилотники с музыкой, чтобы убедить украинских военных сдаться.

«Летаем со звуком. Включаем российские песни, в основном, "Сектор Газа"», — сказал военнослужащий.

Он добавил, что операторы разведывательных дронов в основном контролируют подъездные пути на предмет выявления автомобилей и бронетехники ВСУ, выслеживают гексакоптеры на дорогах, по которым следует Российская армия. Однако, помимо главной задачи, операторы также занимаются сбросом агитационных листовок, чтобы солдаты ВСУ впоследствии сдавались.

«Сектор Газа» предлагали запретить в России

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина ранее якобы призывала запретить рок-группу «Сектор Газа» на музыкальных площадках.

Новый лидер «Сектора Газа» Сергей Кимцов поблагодарил Останину за пиар. Он добавил, что композиции группы не опасны для общества, а запрет песен лишь вызовет к ним дополнительный интерес.

Кадр: Программа "А". Архив Сергея Антипова / YouTube

Также идею запретить песни «Сектора Газа» раскритиковала первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, мат в песнях нужно подвергать цензуре при исполнении на публике, как это и происходит в России.

Позже Останина объяснила, что запрещать «Сектор Газа» никто не будет — речь шла лишь о запрете песен с нецензурной лексикой, а пресса просто неправильно поняла ее слова.

Композиции исполняет симфонический оркестр, музыка звучит в Кремле... Хочется даже извиниться перед поклонниками «Сектора Газа» за такую фривольную интерпретацию моего высказывания

Нина Останинаглава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства
