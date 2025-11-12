«Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

FT: Британия пыталась наладить связь с РФ по Украине

Советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл попытался открыть тайный канал связи с президентом России Владимиром Путиным из-за страха, что американский лидер Дональд Трамп ущемит интересы Европы на Украине. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).

«По словам трех человек, подход помощника премьер-министра [Кира Стармера] был задуман как способ обеспечить "правильное" доведение позиции Великобритании и других европейских стран до сведения россиян», — отмечается в материале издания.

Пауэлл известен в Британии как опытный переговорщик, который сыграл решающую роль в урегулировании этнического конфликта в Северной Ирландии, продолжавшегося почти 30 лет

Почему Британия решила начать переговоры с Россией?

В Европе постепенно нарастает недовольство из-за отсутствия диалога с Россией, особенно на фоне непредсказуемой политики Трампа. «Беспокойство вызывает то, что мы передаем переговоры с русскими на аутсорсинг американцам», — приводит FT слова источников в британском правительстве.

Эту проблему начинают публично обсуждать. 10 ноября бывший президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что влияние Европы стало в последние годы «заметно ниже», и никто ее «не слушает» в международных делах.

По его словам, теперь решающие голоса принадлежат США, Китаю и России. Он выразил уверенность в том, что Лондону и Брюсселю следует поддерживать связи с Москвой, раз это делает Вашингтон.

Я видел властные структуры в виде квадрата, в котором был ЕС. Теперь, к сожалению, они превратились в треугольник. Я до сих пор нахожу забавным, когда европейцы заявляют, что не разговаривают с [президентом России Владимиром] Путиным, но когда [президент США Дональд] Трамп поговорит, мы идем и слушаем, что обсуждалось Саули Ниинисте бывший президент Финляндии

Что известно о деталях переговоров?

Авторы материала уточняют, что Пауэлл связался с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым, чтобы прояснить позицию по Украине.

По словам одного из европейских чиновников, звонок был не частью скоординированной работы стран «Большой семерки» (G7), а скорее независимой инициативой Великобритании, поддержанной некоторыми европейскими столицами.

Но телефонный разговор между Пауэллом и Ушаковым оказался разовым и не смог установить новые контакты. По словам [источника газеты], он «прошел не очень хорошо» The Financial Times

Представитель британского правительства указал, что Пауэлл и Ушаков больше не разговаривали, в том числе во время организации и проведения встречи Трампа и Путина на Аляске.

При этом он подчеркнул, что Лондон считает нормальным «регулярно взаимодействовать с российским правительством, в том числе через наше посольство в Москве».

Ситуацию также прокомментировали и в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контакт с Лондоном действительно был, но диалог не получил продолжения.

В ходе этого контакта было острое желание [британского] собеседника рассказать о позиции европейцев, и был дефицит намерений и желаний послушать нашу позицию. В условиях невозможности провести обмен мнениями взаимно диалог не получился Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Почему Европа испугалась попытки поговорить с Россией?

Однако провальная попытка найти канал связи с Путиным испугала европейских лидеров.

Во-первых, они выразили опасения, что администрация Трампа может враждебно отнестись к отдельному от него каналу связи. По их мнению, Белый дом это воспримет как попытку сорвать переговорный формат.

Во-вторых, часть политиков, настроенных на продолжение антироссийской линии, негативно оценивает подобные переговоры. «Другой европейский чиновник заявил, что некоторые союзники обеспокоены решением Пауэлла провести контакты “до оказания давления” на Россию посредством санкций и других ограничительных мер», — приводит издание слова источника.

Кто из европейских лидеров пытался начать переговоры с Россией?

Большинство стран Европейского союза (ЕС), кроме Венгрии и Словакии, публично отрицают идею переговоров с Россией и учета ее интересов. Контакты с российским лидером поддерживали:

канцлер ФРГ Олаф Шольц. С начала украинского кризиса Путин и бывший глава немецкого правительства провели 12 телефонных разговоров, последний из которых состоялся 15 ноября 2024 года. В ходе переговоров Шольц выступал с критикой в адрес России, Путин же обращал внимание на проблему деградации диалога двух стран. В мае этого года новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что допускает телефонный разговор, однако никакой инициативы он не проявлял;

С начала украинского кризиса Путин и бывший глава немецкого правительства провели 12 телефонных разговоров, последний из которых состоялся 15 ноября 2024 года. В ходе переговоров Шольц выступал с критикой в адрес России, Путин же обращал внимание на проблему деградации диалога двух стран. В мае этого года новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что допускает телефонный разговор, однако никакой инициативы он не проявлял; президент Франции Эммануэль Макрон. С февраля 2022 года Путин провел 14 телефонных разговоров со своим французским коллегой. По словам Макрона, общая продолжительность телефонных разговоров превысила 100 часов. К концу 2022 года диалог прекратился, что в Кремле объясняли нежеланием Франции прислушаться к позиции России по Украине. 1 июля 2025 года главы двух государств созвонились впервые за долгое время, однако обсуждали конфликт Израиля и Ирана;

С февраля 2022 года Путин провел 14 телефонных разговоров со своим французским коллегой. По словам Макрона, общая продолжительность телефонных разговоров превысила 100 часов. К концу 2022 года диалог прекратился, что в Кремле объясняли нежеланием Франции прислушаться к позиции России по Украине. 1 июля 2025 года главы двух государств созвонились впервые за долгое время, однако обсуждали конфликт Израиля и Ирана; канцлер Австрии Карл Нехаммер . Первым лидером европейского государства, который с начала СВО совершил визит в Москву, стал глава австрийского правительства. Его встреча с Путиным в Ново-Огарево 11 апреля 2022 года прошла в закрытом режиме, тогда они обсудили конфликт на Украине и риски безопасности в Черном море;

. Первым лидером европейского государства, который с начала СВО совершил визит в Москву, стал глава австрийского правительства. Его встреча с Путиным в Ново-Огарево 11 апреля 2022 года прошла в закрытом режиме, тогда они обсудили конфликт на Украине и риски безопасности в Черном море; премьер-министр Италии Марио Драги. В 2022 году состоялись два телефонных разговора между российским лидером и главой итальянского правительства. Стороны обсуждали переговоры с Украиной в Стамбуле;

В 2022 году состоялись два телефонных разговора между российским лидером и главой итальянского правительства. Стороны обсуждали переговоры с Украиной в Стамбуле; премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. 31 марта 2022 года Путин проводил телефонный разговор с норвежским премьером. После никаких контактов на высшем уровне со скандинавской страной не было;

31 марта 2022 года Путин проводил телефонный разговор с норвежским премьером. После никаких контактов на высшем уровне со скандинавской страной не было; президент Финляндии Саули Ниинисте. 15 мая 2022 года по инициативе финской стороны прошли переговоры двух глав государств. Путин указал своему коллеге на ошибочность интеграции Финляндии в структуры НАТО.