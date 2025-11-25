«Таких у нас немало». Матвиенко объяснила, с кого из неработающих россиян она предлагает собирать деньги

Матвиенко объяснила свою позицию по оплате ОМС для неработающих на Mercedes

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, с какой целью предлагала обязать неработающих россиян платить взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС).

Свое наделавшее шума заявление глава верхней палаты парламента сделала в начале октября. Она предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения платить взносы на ОМС. По ее словам, такие граждане вполне могут заплатить за страховку самостоятельно, так как это «небольшие, не колоссальные» средства, к тому же это существенно снизит нагрузку с региональных бюджетов.

Сбор денег с неработающих Матвиенко объяснила запросом регионов

В интервью «Московскому комсомольцу» Матвиенко призналась, что, «может быть, провокационно вбросила эту тему в информационное поле», однако указала, что таким способом реагирует на региональные проблемы и запрос губернаторов.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Она напомнила, что если за работающих платежи в систему ОМС платит работодатель, то за неработающее население — региональные бюджеты. «При этом кто такие неработающие? Это пенсионеры, это дети, это студенты, это инвалиды — это те люди, которые по определению не могут работать, или, скажем, домохозяйки, которые не работают, но воспитывают детей. Они выполняют очень важную миссию», — указала председатель Совфеда.

Матвиенко попыталась разъяснить, каких неработающих россиян, с которых надо взимать платежи в ОМС, имела в виду:

Речь идет о тех неработающих, которые ездят на «Мерседесах», имеют немалые скрытые доходы и при этом не платят ни налоги, ни взносы в систему ОМС. Или о тех, например, кто в центре Москвы сдает свою квартиру за 200 тысяч, а «на бумаге» показывает, что за 10 тысяч Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации

С ее слов, «таких неработающих у нас, оказывается, немало», приведя в пример данные от властей Москвы, согласно которым в столице живет 700 тысяч неработающих, но трудоспособных граждан. В Санкт-Петербурге же треть из десятков миллиардов, которые город платит в бюджет ОМС за неработающее население, уходит на тех, кто «не работает по непонятным причинам», добавила она.

Глава Совфеда пояснила, кого не коснутся платежи

Матвиенко посчитала, что Налоговая служба должна выявлять «недобросовестных» граждан и выводить их из теневой экономики, призвав к «справедливости в обществе». «Не должны рабочие, учителя, врачи платить за молодых, здоровых, которые никаких обязательств перед обществом не несут», — высказалась глава Совфеда.

При этом Матвиенко подчеркнула, что нуждающихся в социальной помощи и поддержке подобные вероятные платежи не коснутся, а также что государство не собирается возвращать «статью за тунеядство», которая была в советские годы. «Не хочешь работать — твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов — пожалуйста», — напомнила она, но посчитала справедливым участие таких неработающих в системе ОМС.

Это будет делаться очень аккуратно, мы все внимательно изучим, все взвесим, проведем широкую дискуссию, прежде чем принимать решение Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации

Граждане и депутаты выступили против идеи Матвиенко, чиновники поддержали

Почти треть россиян выступила резко против идеи Матвиенко. Так, 32 процента из 12 тысяч опрошенных сочли идею введения платного ОМС для безработных дискриминационной. Еще почти 29 процентов увидели в такого рода предложении попытку властей переложить финансовую ответственность государства на самих граждан. Поддержали подобную инициативу лишь около 17 процентов опрошенных.

Выступил за инициативу Матвиенко, в частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев, назвав «странным» тот факт, что граждане работоспособного возраста не платят страховые взносы, но претендуют на помощь по ОМС. «По сути человек, который стоит у станка, платит за тех, кто лежит на диване или работает неофициально», — посетовал он. Подобную ситуацию глава региона счел неприемлемой.

Похожее мнение высказала и руководитель комитета финансов администрации Петербурга Светлана Енилина, указав, что это позволит существенно снизить нагрузку на бюджеты субъектов РФ и «восстановить социальную справедливость».

А руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов указал, что идея противоречит конституционным обязательствам государства. «Напомню, что 41-я статья Конституции гарантирует бесплатную медпомощь безо всяких условий. И не случайно у нас система государственного медстрахования называется обязательной», — сказал политик.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный согласился, что в России нужно бороться с теневой занятостью, но без ограничения медицинской помощи.