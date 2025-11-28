Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Она расходится с требованиями Москвы и Вашингтона

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, которая содержит пункт о том, что Брюссель никогда юридически не признает новые регионы России.

По мнению членов ЕП, Россия «должна отказаться от территориальных претензий» на Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Кроме того, евродепутаты высказались о содержании потенциального мирного соглашения по урегулированию конфликта.

Любое мирное соглашение должно обязать Россию полностью возместить Украине весь причиненный материальный и нематериальный ущерб (...), а также вывод всех российских сил с международно признанной территории Украины резолюция Европарламента

Обсуждения начались на фоне передачи Киеву мирного плана США. Среди первичных условий — отказ Украины от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского президента Дональда Трампа за содействие мирному урегулированию конфликта, однако первоначальный документ был сокращен на треть: с 28 до 19 пунктов.

Россия требует международного признания новых регионов

Международное признание суверенитета России над Крымом и Донбассом является ключевым моментом в переговорах с США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Одно дело — решения признанные, и определенные территории находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договоренностей это будет нападением на Российскую Федерацию со всеми вытекающими из этого ответными мерами России. Или это будет восприниматься как попытка вернуть законно принадлежащую Украине территорию. Это разные вещи Владимир Путин президент России

Путин уточнил, что признание территориальных реалий необходимо не со стороны Украины, а со стороны международного сообщества.

ВСУ сейчас либо уйдут с занимаемых территорий и тогда прекратятся боевые действия, либо Российская армия добьется этого вооруженным путем, сказал российский лидер.

Трамп считает, что Украина продолжает терять территории

Украина продолжает терять территории, участвуя в боевых действиях, заявил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что Киев «неизбежно утратит контроль» над оставшейся частью Донбасса.

Позднее американский лидер вновь подчеркнул, что Украина должна пойти на сделку. Он заявил, что Россия превосходит Киев по численности армии, а конфликт между странами может продолжаться годами.

Сокращение ВСУ и отказ от территории являются красными линиями для Украины

Украина не откажется от своих территорий в обмен на мир, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Сегодня ни один здравомыслящий человек не подпишет документ об уступке территории. Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы уступим территорию. Он не подпишет документ об уступке территории. Конституция запрещает это Андрей Ермак глава офиса президента Украины

Он подчеркнул, что украинский лидер не пойдет против Конституции и своего народа. Украина готова обсуждать только то, где должна проходить линия, разграничивающая территории, контролируемые воюющими сторонами, добавил чиновник.

Сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отказ от территории являются красными линиями для Киева. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Кроме того, он отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО должно быть элементом гарантий безопасности для Киева и любого мирного плана.

Зеленский намерен лично обсудить с Трампом наиболее сложные моменты мирного плана, включая территориальные вопросы. Он отметил, что после переговоров в Женеве перечень необходимых шагов «может стать трудоспособным», однако предстоит еще долгая совместная работа для формирования финального документа.

Дата встречи политиков на данный момент неизвестна. Изначально Трамп требовал подписать соглашение до 27 ноября, когда в США празднуют День Благодарения, однако позднее отказался от дедлайна.

