Высказанное накануне президентом России Владимиром Путиным условие прекращения боевых действий в Великобритании назвали ультиматумом Украине. Так его охарактеризовало издание Daily Express (DE).
«Новый ультиматум Путина, леденящий кровь [президента Украины Владимира] Зеленского», — так газета озаглавила материал о пресс-конференции российского лидера 27 ноября. «Ультиматум Путина Украине заставил весь мир насторожиться, хотя на фоне напряженности все чаще слышатся слухи о мирных переговорах», — добавили авторы материала.
Там также посчитали, что Путин вынес «суровое предупреждение Украине», требуя вывести войска с занимаемых ими территорий. Отмечено, что это высказано за несколько дней до прибытия делегации США в Москву для проведения переговоров, направленных на прекращение конфликта.
Путин озвучил два варианта для ВСУ
Когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) уйдут с занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия, а не уйдут — «мы добьемся этого вооруженным путем», заявил накануне Путин на саммите стран — членов ОДКБ в Бишкеке.
По словам российского лидера, как можно скорее закончить конфликт на Украине хотят все, но России важно, чтобы ее решения были признаны основными международными игроками.
26 ноября помощник Путина Юрий Ушаков сообщил о предварительной договоренности о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву в начале декабря.
Я жду, что Уиткофф будет в Москве на переговорах. Он защищает позицию своего президента и своей страны, но диалог с ним идет без ругани и плевков
Путин также назвал условие неизбежного сворачивания фронта для Украины, указав, что удержание поля боя для украинских военных становится невозможным на фоне высоких потерь и роста случаев дезертирства. «Если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых я сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежно», — подчеркнул Путин.