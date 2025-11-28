Интернет и СМИ
«У Зеленского застынет кровь в жилах». На Западе увидели в заявлении Путина бескомпромиссный ультиматум властям Украины

DE: Путин выдвинул Украине бескомпромиссный ультиматум
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Stringer / Reuters

Высказанное накануне президентом России Владимиром Путиным условие прекращения боевых действий в Великобритании назвали ультиматумом Украине. Так его охарактеризовало издание Daily Express (DE).

«Новый ультиматум Путина, леденящий кровь [президента Украины Владимира] Зеленского», — так газета озаглавила материал о пресс-конференции российского лидера 27 ноября. «Ультиматум Путина Украине заставил весь мир насторожиться, хотя на фоне напряженности все чаще слышатся слухи о мирных переговорах», — добавили авторы материала.

Там также посчитали, что Путин вынес «суровое предупреждение Украине», требуя вывести войска с занимаемых ими территорий. Отмечено, что это высказано за несколько дней до прибытия делегации США в Москву для проведения переговоров, направленных на прекращение конфликта.

Путин озвучил два варианта для ВСУ

Когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) уйдут с занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия, а не уйдут — «мы добьемся этого вооруженным путем», заявил накануне Путин на саммите стран — членов ОДКБ в Бишкеке.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

По словам российского лидера, как можно скорее закончить конфликт на Украине хотят все, но России важно, чтобы ее решения были признаны основными международными игроками.

26 ноября помощник Путина Юрий Ушаков сообщил о предварительной договоренности о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву в начале декабря.

Я жду, что Уиткофф будет в Москве на переговорах. Он защищает позицию своего президента и своей страны, но диалог с ним идет без ругани и плевков

Владимир Путинпрезидент России

Путин также назвал условие неизбежного сворачивания фронта для Украины, указав, что удержание поля боя для украинских военных становится невозможным на фоне высоких потерь и роста случаев дезертирства. «Если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых я сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежно», — подчеркнул Путин.

