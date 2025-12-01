Продажи легковушек в России заметно подросли в преддверии введения нового утильсбора

«Автостат»: Продажи легковушек в России выросли на 16,5 процента в конце ноября

По итогам последней недели ноября 2025 года суммарные объемы продаж легковых автомобилей в России подскочили на 16,5 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном увеличении реализации этого вида машин в стране перед очередным повышением утильсбора сообщил в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

С 24 по 30 ноября россияне приобрели в общей сложности 33 525 легковых автомобилей, уточнил он. В недельном выражении показатель увеличился на 15 процентов.

Целиков прогнозирует сохранение положительной динамики в этом сегменте российского авторынка в ближайшие несколько недель. Автомобили, ввезенные в Россию по льготным ставкам утильсбора, пояснил руководитель агентства, продолжат вставать на учет в первой половине декабря. На этом фоне совокупная реализация легковушек в стране по итогам первого месяца зимы должна оказаться не хуже ноябрьского результата, констатировал он.

С 1 декабря в России вступила в силу измененная методика расчета утильсбора на иномарки категории М1. С этого времени ввозить в страну легковушки с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил станет заметно дороже. Под ударом, отмечал Целиков, окажется ряд востребованных у граждан машин, включая Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.

Вилку подорожания в ввозе мощных иномарок в Россию основатель компании EvoCars Денис Блинов оценил в 200 тысяч — 2 миллиона рублей. При таком раскладе, ожидает эксперт, в скором времени в прошлое могут уйти популярные в стране модели вроде седанов Toyota Camry и кроссоверов Toyota RAV4.