«Риски стали неприемлемыми». Владелец турецкого танкера прекратил операции с Россией. В чем причина?

Турецкая компания Besiktas Shipping сообщила о прекращении всех операций с РФ

Турецкая компания Besiktas Shipping, владеющая нефтяным танкером Mersin, который был поврежден у побережья Сенегала несколькими днями ранее, объявила о прекращении всех судоходных операций с Россией. Соответствующую информацию предоставляет Reuters.

Так, компания сообщила, что больше не будет совершать связанные с РФ рейсы, объяснив это тем, что безопасность их персонала и активов является для них наивысшим приоритетом.

Ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась. После тщательной оценки мы пришли к выводу, что риски для наших судов и экипажа стали неприемлемыми компания Besiktas Shipping

У нефтяного танкера под флагом Панамы прогремело по меньшей мере четыре взрыва

Нефтяной танкер Mersin, который ходит под флагом Панамы, потерпел бедствие в конце прошлой недели. Предварительно, причиной тому были украинские морские дроны.

Фото: Turkish Directorate General For Maritime Affairs / Reuters

Так, рядом с судном прогремело не менее четырех взрывов. При этом экипаж не пострадал, загрязнения окружающей среды также не было выявлено. Уточнялось, что вокруг танкера установили противозагрязняющий барьер, велось обсуждение вариантов слива топлива.

«В августе танкер заходил в российский порт Тамань, что могло дать повод украинским террористам из ГУР (Главное управления разведки — прим. «Ленты.ру») причислить его к так называемому теневому флоту России», — пишут российские военкоры, отмечая, что судно шло из России.

Украина устроила массовый налет на танкеры в Черном море

В конце прошлой недели повреждения получили танкеры Kairos и Virat, которые украинская сторона также причисляет к «теневому флоту» РФ. Первым вечером 28 ноября был атакован Kairos, следовавший в Новороссийск. Далее о задымлении сообщил экипаж Virat, а утром следующего дня судно повторно атаковали морские дроны.

Оба этих танкера ходят под флагом Гамбии и входят в антироссийский санкционный список.

Ответственность за эти удары взяла на себя Служба безопасности Украины совместно в военно-морскими силами страны. Для подтверждения своих заявлений украинская спецслужба обнародовала кадры ударов по судну.

Еще один танкер — Midvolga 2 — был атакован в Черном море накануне. Судно, как утверждается, приписано к Большому порту Санкт-Петербурга и ходит под российским флагом. Борт перевозил растительное масло и следовал в Грузию. Нападению судно подверглось примерно в 148 километрах от побережья Турции.

Танкер Mersin Фото: Yoruk Isik / Reuters

Путин пригрозил пиратам

Комментируя массовые украинские атаки на танкеры, глава РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на пиратство в Черном море Россия может отрезать Украину от выхода к нему. При этом данная мера, подчеркнул он, будет самой радикальной.

Тогда [Украине] невозможно будет заниматься пиратством в принципе Владимир Путин президент России

Также российский лидер анонсировал расширение ударов по украинским портам и заходящим в них судам. Ответным атакам, в том числе, могут быть подвергнуты суда стран, помогающих Киеву в пиратских операциях.

Как объяснил турецкий эксперт по международным отношениям Гекхан Курт, подобные действия Киева в Черном море могут быть свидетельством того, что украинская сторона таким образом пытается сорвать мирные переговоры по разрешению конфликта.

Турецкая сторона в лице главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана также осуждает действия Украины в регионе. Он подчеркнул, что подобные удары недопустимы и являются намеренным созданием угрозы для гражданского судоходства в акватории исключительной экономической зоны Турции.