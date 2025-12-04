Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:38, 4 декабря 2025Из жизни

Разжалованного брата короля Британии не смогли выгнать из особняка у Виндзорского замка

Бывший принц Эндрю может остаться в особняке у Виндзорского замка еще на год
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Принц Эндрю и Карл III

Принц Эндрю и Карл III. Фото: Toby Melville / File Photo / Reuters

Младший брат короля Британии, бывший принц Эндрю по-прежнему занимает особняк возле Виндзорского замка и может остаться там еще на год. Об этом сообщает Daily Telegraph.

30 октября король Карл III лишил Эндрю титула и потребовал, чтобы он освободил особняк Роял Лодж. Спустя месяц выяснилось, что условия аренды позволяют разжалованному принцу не уезжать по меньшей мере еще 12 месяцев. По сведениям издания, придворные надеются, что его удастся выгнать из особняка в первом квартале 2026 года.

Договор аренды был заключен на 75 лет и предусматривает выплату неустойки в случае досрочного расторжения. Поскольку Эндрю придется покинуть Роял Лодж раньше времени, он должен получить компенсацию величиной 488 тысяч фунтов стерлингов (50 миллионов рублей). Король отказывается платить, ссылаясь на плачевное состояние особняка.

Материалы по теме:
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
13 июня 2024
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
13 августа 2025
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал такого рода связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. Чтобы избежать допроса под присягой, Эндрю согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов. Многие считали, что тем самым он фактически признал вину.

В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары. В книге под названием «Ничья девушка» она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю, и о выкидыше, который случился у нее после одной из встреч с принцем.

За несколько дней до выхода книги Эндрю под давлением короля пообещал больше не использовать герцогский титул. Вскоре после этого Букингемский дворец объявил, что его полностью лишат всех титулов и выселят из особняка Роял Лодж.

Ранее сообщалось, что бывшую жену Эндрю Сару Фергюсон, также жившую в Роял Лодж, поселят в коровнике. Сам разжалованный принц, скорее всего, будет жить в королевском имении в Сандрингеме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Twitch оштрафовали в России

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok