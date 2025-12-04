Разжалованного брата короля Британии не смогли выгнать из особняка у Виндзорского замка

Бывший принц Эндрю может остаться в особняке у Виндзорского замка еще на год

Младший брат короля Британии, бывший принц Эндрю по-прежнему занимает особняк возле Виндзорского замка и может остаться там еще на год. Об этом сообщает Daily Telegraph.

30 октября король Карл III лишил Эндрю титула и потребовал, чтобы он освободил особняк Роял Лодж. Спустя месяц выяснилось, что условия аренды позволяют разжалованному принцу не уезжать по меньшей мере еще 12 месяцев. По сведениям издания, придворные надеются, что его удастся выгнать из особняка в первом квартале 2026 года.

Договор аренды был заключен на 75 лет и предусматривает выплату неустойки в случае досрочного расторжения. Поскольку Эндрю придется покинуть Роял Лодж раньше времени, он должен получить компенсацию величиной 488 тысяч фунтов стерлингов (50 миллионов рублей). Король отказывается платить, ссылаясь на плачевное состояние особняка.

Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал такого рода связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. Чтобы избежать допроса под присягой, Эндрю согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов. Многие считали, что тем самым он фактически признал вину.

В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары. В книге под названием «Ничья девушка» она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю, и о выкидыше, который случился у нее после одной из встреч с принцем.

За несколько дней до выхода книги Эндрю под давлением короля пообещал больше не использовать герцогский титул. Вскоре после этого Букингемский дворец объявил, что его полностью лишат всех титулов и выселят из особняка Роял Лодж.

Ранее сообщалось, что бывшую жену Эндрю Сару Фергюсон, также жившую в Роял Лодж, поселят в коровнике. Сам разжалованный принц, скорее всего, будет жить в королевском имении в Сандрингеме.