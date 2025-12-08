Долина обвинила Лурье в неосмотрительности и неосторожности

Опубликован текст решения суда по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной Полине Лурье. Артистка указала в своем иске на профессиональную некомпетентность покупательницы, которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

По словам артистки, несмотря на род деятельности, Лурье при заключении оспариваемых договоров не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности. Кроме того, она указала, что покупательница «проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца».

Полина Лурье Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лурье не сомневалась во вменяемости певицы при покупке квартиры

Покупательница квартиры Долиной не сомневалась во вменяемости знаменитости. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко. Лурье считала, что артистка каждый год проходит психиатрическое освидетельствование, так как является преподавателем.

Ранее Свириденко назвала Долину хорошей актрисой. «За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения», — сказала адвокат и отметила, что впервые певица принесла извинения на телевидении, а произошло это из-за общественного резонанса.

Aдвокат Полины Лурье Светлана Свириденко Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Долина пообещала вернуть деньги за квартиру покупательнице

В эфире Первого канала Долина пообещала вернуть деньги за свою квартиру, проданную под влиянием мошенников, Лурье. Однако она не уточнила сроки возврата, указала адвокат покупательницы. Отмечается, что защита Лурье требует возмещения ущерба в полном объеме, включая упущенную выгоду и сопутствующие затраты.

Сама Лурье не верит в искренность слов Долиной про возврат денег. «Моя доверительница ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ и надеется, что суд признает сделку купли-продажи законной и вернет законно приобретенное жилье Лурье», — сказала Свириденко.

Долина стала жертвой мошенников в 2024 году. Она продала свою квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупателем оказалась Полина Лурье. В ходе судебных разбирательств недвижимость вернули артистке, при этом избавив ее от необходимости возвращать деньги покупательнице. Лурье не согласилась с решением и обратилась с жалобой в Верховный суд.