«У нас разбиты квартиры, нет отопления». В России десяткам беженцев из зоны СВО дали месяц на возвращение «откуда прибыли»

В Липецкой области беженцев из зоны СВО выселяют из ПВР и отправляют обратно

В Липецкой области десятки беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также из Харьковской области выселяют из пункта временного размещения (ПВР), развернутого на базе санатория «Клен». Об этом сообщила одна из постоялиц ПВР уроженка ЛНР Ирина.

По словам женщины, администратор предложила беженцам ехать обратно в неотапливаемые квартиры и разбитые дома.

«Сегодня жителей "Клена" из ЛНР и ДНР, в том числе и мою семью, вызвали в администрацию "Клена" и поставили перед фактом — в течение одного месяца выехать по месту, откуда прибыли, — рассказала Ирина. — Мы объясняем, что у нас разбиты квартиры и в домах нет отопления. С нами дети. Просим оставить нас до весны, ведь никто не вправе выгонять людей в зиму. Оля, администратор, говорит "нет"».

Ирина добавила, что в затруднительном положении оказались и старики, и матери-одиночки, и дети-инвалиды. «С нашего корпуса только 12 человек, еще первый корпус есть, там тоже людей много», — поделилась она.

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Кроме того, по словам женщины, о выселении объявили и постояльцам из Харьковской области, у которых нет вообще никаких документов. «Нас в ПВР 200 с чем-то человек. До конца января всех должны выселить», — пожаловалась Ирина. При этом никаких вариантов размещения в других регионах России людям не предложили.

Семья Ирины, состоящая из мужа, двоих детей и пожилой матери, пытается бороться, но другие постояльцы уже потеряли надежду. «Люди, у кого есть возможность, уже ищут квартиры себе в Липецкой области. Платить готовы деньги и выезжать. У кого как будет получаться», — добавила женщина.

В 2022 году Владимир Путин поручил оказать помощь прибывающим в Россию беженцам

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин поручил оказать помощь прибывающим в Россию беженцам из ДНР и ЛНР. Глава государства поручил исполняющему на тот момент обязанности главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для организации размещения прибывающих туда людей.

Было дано распоряжение создать условия для размещения беженцев, обеспечить их горячим питанием, а также всем необходимым, включая медицинскую помощь. Кроме того, Путин поручил федеральному правительству обеспечить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу выплату в размере 10 тысяч рублей.

О готовности принять у себя беженцев заявили многие регионы России.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Беженец из ДНР рассказал о попытках ВСУ расправиться с прячущимися в подвалах жителями

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались расправиться с мирными жителями Часова Яра Донецкой народной республики, даже с теми, кто прятался в подвалах. Об этом сообщил беженец Виталий Туринов.

«Нас просто закидывали этими дронами. Днем — маленькие, а ночью прилетает "Баба-яга", уже добивает конкретно подвал. У меня в подвале и аккумуляторы были, и вещи. Там все перебито», — рассказал Туринов.

Мужчина добавил, что нашел в городе взрывчатку, замаскированную под банку краски. Беженец отметил, что устройство чудом не сдетонировало.

Другой беженец из населенного пункта Торское в ДНР Сергей Клыпа рассказал, что военнослужащие ВСУ выгнали из дома его мать.

По его словам, украинские солдаты заселялись в домах мирных жителей и находились там примерно семь-восемь месяцев. «Даже такие случаи были, говорили выезжать. К матери в Кировске приходили, чтобы выехали, чтобы самим заселиться», — уточнил Клыпа. Об освобождении Торского Министерство обороны России сообщило 15 мая 2025 года.

В Часовом Яре военные ВСУ и вовсе использовали детей как приманку. Украинские военные заставили двух подростков выйти для разведки на позиции бригады «Русь» — добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск. Дети должны были выманить российских солдат из укрытия, чтобы их зафиксировали беспилотники.