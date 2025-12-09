Реклама

Россия
18:46, 9 декабря 2025Россия

«Будь здоров!» Сын Героя России обратился к Путину на «ты». Как отреагировал президент?

Сын Героя России Афанасьева пожелал закашлявшемуся Путину здоровья
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Сын Героя России Никиты Афанасьева обратился к президенту Владимиру Путину и вызвал у него улыбку. Их короткий диалог попал на видео.

После церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле глава государства пригласил всех награжденных в зал для неформального общения, где также предложил сделать общую фотографию. Маленький Артем (имя изменено) обратился к президенту на «ты», когда тот закашлялся.

«Будь здоров!» — громко пожелал он Путину. Российский лидер рассмеялся и с улыбкой поблагодарил ребенка.

Фото: Гавриил Григоров/ РИА Новости

Путин пообщался с мальчиком о жизни

Президент вручил «Золотую Звезду» Героя России матери и вдове сержанта Никиты Афанасьева. Как пишет ТАСС, сын погибшего героя растерянно держал в руках открытую шкатулку с наградой. Глава государства подошел к нему, закрыл шкатулку и задал ребенку несколько вопросов о его жизни.

Артем рассказал, что уже ходит в школу и хочет также заниматься спортом, а из школьных предметов больше всего любит грамоту и математику. Президент похвалил мальчика.

Фото: Гавриил Григоров/ РИА Новости

Во время вручения наград Путин назвал бойцов СВО настоящими героями

Отдельно российский лидер отметил героизм бойцов специальной военной операции, которые воюют в крайне тяжелых условиях, «не поднимая головы» (из-за дронов — прим. «Ленты.ру»). По его словам, военные в зоне боевых действий сталкиваются с беспилотниками и самыми современными средствами поражения.

«Ну просто головы не поднять, а ребята воюют. Вот они и есть настоящие герои», — заявил Путин.

Он добавил, что все Герои России ставят интересы Родины превыше всего, будь это военные, сотрудники спецслужб, покорители космоса, полярники, врачи или представители любых других мирных профессий. Всех россиян, совершивших героические поступки, объединяет готовность превыше всего ставить интересы своей страны, подчеркнул президент.

Их жизнь — зримое воплощение характера, духа нашего народа, его неисчерпаемой силы

Владимир Путинпрезидент России
