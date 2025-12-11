Реклама

11:13, 11 декабря 2025Из жизни

Опального британского принца заподозрили в заговоре против будущего короля

Бывшего принца Эндрю заподозрили в заговоре против принца Уильяма
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

Бывшего британского принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора заподозрили в заговоре против принца Уильяма. Об этом сообщает The Royal Observer.

По данным источников, близких к Букингемскому дворцу, опальный младший брат короля Карла III ищет способы отомстить принцу Уильяму за лишение всех титулов. Старший сын монарха был главным инициатором беспрецедентных санкций против Эндрю. «Известно, что принц Уильям был главной движущей силой монарха в лишении Йорков их титулов (...) Эндрю прекрасно знает об этом, и он в ярости», — сказал инсайдер.

Точной информации о том, как именно лишенный титулов брат короля планирует отомстить племяннику, нет. При этом источники утверждают, что Эндрю хочет подорвать авторитет Уильяма в королевской семье и готов пойти ради этого на союз с его младшим братом — принцем Гарри. Известно, что отношения между сыновьями Карла III остаются напряженными, и именно это якобы хочет использовать Эндрю, руководствуясь принципом «Враг моего врага — мой друг».

Издание отмечает, что принц Гарри не делал резких высказываний в адрес опального дяди в последнее время. При этом, по мнению эксперта по королевской семье Рои Никках, принц Уильям собирается окончательно избавиться от Эндрю, когда взойдет на престол. «Когда Уильям станет королем, Эндрю будет отстранен от всех аспектов жизни семьи. Его исключат из публичных и частных королевских мероприятий, включая коронацию, и ему запретят присутствовать на большинстве государственных мероприятий», — сказала Никках. Она добавила, что будущий король будет безжалостен к опальному дяде.

Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал такого рода связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. 30 октября Букингемский дворец объявил, что Эндрю лишат всех титулов.

Ранее сообщалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзора не смогли выгнать из резиденции возле Виндзорского замка. Выяснилось, что условия аренды позволяют разжалованному принцу не уезжать по меньшей мере еще 12 месяцев.

