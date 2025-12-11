Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:08, 11 декабря 2025Из жизни

У Кейт Миддлтон появились враги в королевской семье

Дочери бывшего принца Эндрю отвергли приглашение Кейт Миддлтон
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: I-Images / Pool / Globallookpress.com

Дочери бывшего принца Эндрю, принцесса Евгения и Беатриса Йоркские, отвергли приглашение Кейт Миддлтон. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Кейт Миддлтон лично пригласила Евгению и Беатрису на рождественскую службу с песнопениями, которую она организовала в Вестминстерском аббатстве. В мероприятии участвовали около 1600 человек, в том числе актриса Кейт Уинслет и актер Чиветел Эджиофор. Среди приглашенных также были члены британской королевской семьи.

Как пишет Daily Beast, Кейт Миддлтон стремилась к примирению с Евгенией и Беатрисой после того, как их отца лишили титула принца. Евгения и Беатриса не появились на мероприятии и опубликовали в соцсети формальные извинения.

Материалы по теме:
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
13 июня 2024
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
13 августа 2025
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

В октябре принца Эндрю лишили всех титулов, в том числе титула принца. Кроме того, его, а также мать Евгении и Беатрисы Сару Фергюсон, планируют выселить из особняка Роял Лодж возле Виндзорского замка. Сами принцессы сохранили все титулы, а их обязанности, по слухам, могут даже расшириться.

Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал такого рода связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем.

Ранее сообщалось, что Сару Фергюсон поселят в коровнике. Сам разжалованный принц, скорее всего, будет жить в королевском имении в Сандрингеме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский хочет предложить украинскому народу решить судьбу Донбасса. Что об этом известно?

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    В России рассказали о влиянии «Биона-М» на мировую науку

    Зеленский понадеялся на одно действие Трампа взамен приглашения Украины в НАТО

    Россиян научили ездить в гололедицу

    У Кейт Миддлтон появились враги в королевской семье

    Россиянин взялся отрезать язык приятелю за сплетни о сестре

    В России снизились цены на машины с пробегом из одной страны

    Американца обвинили в домогательствах к спящей шестилетней девочке в аэропорту Азии

    Оксана Акиньшина впервые за 20 лет сменила имидж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok