У Кейт Миддлтон появились враги в королевской семье

Дочери бывшего принца Эндрю отвергли приглашение Кейт Миддлтон

Дочери бывшего принца Эндрю, принцесса Евгения и Беатриса Йоркские, отвергли приглашение Кейт Миддлтон. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Кейт Миддлтон лично пригласила Евгению и Беатрису на рождественскую службу с песнопениями, которую она организовала в Вестминстерском аббатстве. В мероприятии участвовали около 1600 человек, в том числе актриса Кейт Уинслет и актер Чиветел Эджиофор. Среди приглашенных также были члены британской королевской семьи.

Как пишет Daily Beast, Кейт Миддлтон стремилась к примирению с Евгенией и Беатрисой после того, как их отца лишили титула принца. Евгения и Беатриса не появились на мероприятии и опубликовали в соцсети формальные извинения.

В октябре принца Эндрю лишили всех титулов, в том числе титула принца. Кроме того, его, а также мать Евгении и Беатрисы Сару Фергюсон, планируют выселить из особняка Роял Лодж возле Виндзорского замка. Сами принцессы сохранили все титулы, а их обязанности, по слухам, могут даже расшириться.

Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал такого рода связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем.

Ранее сообщалось, что Сару Фергюсон поселят в коровнике. Сам разжалованный принц, скорее всего, будет жить в королевском имении в Сандрингеме.