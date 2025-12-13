Реклама

Бывший СССР
00:21, 14 декабря 2025

«Абсолютно зеркальная ответка». ВМС Украины сообщили об ударе российских «Гераней» по танкеру с подсолнечным маслом в Черном море

БПЛА «Герань» атаковал судно VIVA с подсолнечным маслом в водах Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Российские реактивные беспилотники типа «Герань» атаковали турецкое судно VIVA, которое следовало в Египет с грузом подсолнечного масла. Об этом сообщается в Telegram-канале Военно-морских сил Украины.

По утверждению украинских военных, в Черном море 13 ноября судно под флагом Тувалу двигалось по зерновому коридору. На борту находились 11 граждан Турции, экипаж не пострадал. Москва и Анкара не подтверждали инцидент.

Удар был нанесен в открытом море, в исключительной экономической зоне Украины, за пределами действия украинских средств противовоздушной обороны (ПВО). Блогер Анатолий Шарий утверждает, что атака проводилась тремя реактивными БПЛА «Герань-3» после выхода судна в составе конвоя из порта Южный.

Также украинские военные разместили видео с моментом удара. Дрон-наблюдатель запечатлел момент взрыва, после чего публикуются кадры непосредственно с борта танкера.

В Киеве заявили, что атака на гражданское судно «грубо нарушает нормы международного морского права и фундаментальные принципы свободы судоходства».

Ранее украинские дроны атаковали российские танкеры

В начале декабря танкер Midvolga 2, приписанный к Большому порту Санкт-Петербурга и ходящий под российским флагом, был атакован украинскими дронами в Черном море на пути в Грузию. Судно также перевозило растительное масло.

До этого у берегов Турции были атакованы два нефтяных танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat, следовавшие в Россию. Причем последний дважды попал под удар. Ответственность за удары взяли Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны. Суда были атакованы безэкипажными катерами (БЭК) Sea Baby.

12 декабря в порту Одессы был нанесен удар по судну с электрогенераторами. Предположительно, грузовой паром использовался в качестве мобильной плавучей электростанции для питания прибрежных районов.

Военблогеры оценили разницу в заявлениях Киева после ударов

Telegram-канал «Повернутые на войне» высмеял разницу в заявлениях Киева после удара по VIVA. «Очень смешно наблюдать, как пан хохол апеллирует к международному праву и жалуется, что симметричные действия с нашей стороны подрывают безопасность судоходства», — обратили внимание авторы канала. Военкор Юрий Котенок также отметил, что по поводу атаки «истерят те самые ресурсы, которые не так давно в открытую хвастались террористическими ударами по российским танкерам».

Telegram-канал «Военный осведомитель» считает, что Россия действительно причастна к атаке на танкер. «Все необходимые средства у ВС РФ есть, не хватало только политической воли. А теперь есть и она», — резюмировал источник.

Абсолютно зеркальная ответка, полностью повторяющая прилет украинского дрона-камикадзе Ан-196 «Лютый» по российскому танкеру

Военный Осведомитель
