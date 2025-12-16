Верховному суду указали на грубую ошибку в деле Долиной. Поможет ли это Полине Лурье получить квартиру?

МАЮК уведомила Верховный суд РФ о допущенной грубой ошибке в деле Долиной

Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) направила в Верховный суд РФ правовое заключение по делу вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной. Там отметили, что составили письмо «в целях оказания помощи правосудию», и «руководствуясь принципами содействия развитию права и повышению правовой культуры».

В МАЮК указали на, по их мнению, грубую ошибку в решении суда, сохранившего квартиру за артисткой. Там полагают, что оно противоречит законодательству, позициям высшей судебной инстанции и правовой доктрине.

Ассоциация назвала две ошибки суда в решении по делу Долиной

Юристы отметили два ключевых обстоятельства. Во-первых, оспаривание сделки согласно статьям 178 и 179 Гражданского кодекса (ГК) РФ. По ним сделку купли-продажи квартиры могли оспорить, если бы доказали, что покупатель знал (или понимал), что продавца обманывают или вводят в заблуждение. Однако в этом деле суды вообще не выяснили этот момент, что, по мнению авторов письма, грубо нарушает нормы материального права.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Во-вторых, последствия признания сделки недействительной. В этом случае согласно пункту 2 статьи 167 ГК каждая сторона возвращает другой все полученное по сделке. Но, как стало известно, суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной, объяснив это тем, что деньги получили мошенники, и именно от них покупатель квартиры может потребовать возмещения убытков.

Эксперты МАЮК считают это прямым нарушением императивной нормы ГК и разъяснений пленума ВС. По их мнению, хищение средств мошенниками не освобождает продавца от обязанности вернуть деньги покупателю.

Допущенные судами нарушения норм права дестабилизируют гражданский оборот, необоснованно возлагая на добросовестного покупателя все риски недобросовестных действий третьих лиц, неизвестных и неподконтрольных ему Международная ассоциация юристов и консультантов

Заключение было направлено 15 декабря — накануне рассмотрения Гражданской коллегией ВС РФ жалобы Полины Лурье. МАЮК добавил, что вопрос возможности оспаривания сделок по жилью, заключенных под влиянием мошенников, «имеет важное значение и может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие практики».

Россиянам назвали способ избежать возврата квартиры по «схеме Долиной»

Ранее адвокат Андрей Алешкин отметил, что единого способа гарантированно избежать «схемы Долиной» при покупке квартиры пока нет. Юрист строго рекомендует проводить сделку с оценкой недвижимости. Такой шаг, по его словам, позволит определить, соответствует ли выставленная продавцом цена рыночной, а заниженная стоимость считается одним из маркеров мошеннической сделки. Также Алешкин советует перед заключением договора проверить, есть ли у продавца родственники, которые прописаны в приобретаемой квартире, заинтересованы в ней либо имеют возможность косвенно участвовать в сделке.

Кроме того, адвокат напоминает о проверке продавца на банкротство — этот предусмотрительный шаг позволит оценить материальное положение хозяина жилплощади. Расплачиваться за квартиру юрист советует только безналичным расчетом, что позволит подтвердить факт оплаты в случае судебных разбирательств.

В свою очередь, в Росреестре заявили, что дело Долиной не оказало влияния на активность рынка жилой недвижимости в России. Напротив, сегмент вторичного жилья продолжает демонстрировать устойчивый рост и положительную динамику.

«Росреестр не подтверждает сообщения СМИ о том, что случаи мошенничества с жильем оказали влияние на динамику вторичного рынка недвижимости в РФ. Общий тренд вторичного рынка в России демонстрирует планомерный рост», — отмечается в заявлении.