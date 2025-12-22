Реклама

21:04, 22 декабря 2025

Бывший принц Эндрю встречался с любовницами в любимом поместье Елизаветы II

Бывший принц Эндрю встречался с сообщницей Эпштейна в поместье Елизаветы II
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Toby Melville - WPA Pool / Getty Images

Бывший принц Эндрю использовал любимое поместье Елизаветы II для встреч с любовницами, которых ему поставлял финансист Джеффри Эпштейн. Об этом пишет People.

Среди фотографий из дела Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США, есть черно-белый снимок, на котором опальный младший брат Карла III запечатлен в Сандрингемском дворце, лежащим на коленях у пяти женщин, лица которых скрыты. На заднем плане стоит сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл и еще одна девушка, лицо которой также скрыто.

Журналисты выяснили, что фото было сделано в гостинице Сандрингемского дворца. Это поместье особенно любила мать Эндрю, Елизавета II. В 1988 году королева завела традицию справлять там Рождество всей семьей.

Новые документы из дела Эпштейна были опубликованы 19 декабря. Среди них есть тысячи снимков, проливающих свет на отношения финансиста, которого не стало при загадочных обстоятельствах в 2019 году, со многими высокопоставленными личностями, включая Эндрю.

Бывшего принца много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал такого рода связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю.

За несколько дней до выхода книги Эндрю под давлением короля пообещал больше не использовать герцогский титул. Вскоре после этого Букингемский дворец объявил, что его полностью лишат всех титулов и выселят из особняка Роял Лодж.

