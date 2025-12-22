Реклама

20:36, 22 декабря 2025Спорт

Тарасова высказалась о конфликте фигуриста Галлямова с позвонившей ему журналисткой

Татьяна Тарасова: Действия Галлямова неприличны для спортсмена такого уровня
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о конфликте фигуриста Александра Галлямова с позвонившей ему журналисткой. Ее цитирует РИА Новости.

«Понятно, что эти действия неприличны для спортсмена такого уровня», — сказала Тарасова. При этом она отказалась развивать тему, по ее словам, проблемой должны заниматься сам Галлямов и его тренер Тамара Москвина.

Ранее 22 декабря Галлямов отказался извиниться перед позвонившей ему журналисткой, которую он назвал больной на всю голову. Спортсмену напомнили, что девушка действовала по редакционному заданию, но он ответил, что не считает себя ответственным за случившееся.

21 декабря Галлямов оскорбил позвонившую ему журналистку. Фигуриста возмутил ранний звонок, он назвал девушку больной на всю голову. «Я думаю: "А мозги где?" Она забыла, когда звонит?» — удивился спортсмен. Позднее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой Галлямова.

