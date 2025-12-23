Тысячи бойцов ВСУ бежали с поля боя в Сумской области. Российские войска продвинулись на километры вглубь региона

Mash: 10 тысяч бойцов ВСУ сбежали с поля боя из-за наступления ВС России

На севере Украины в Сумской области сохраняется напряженная обстановка на фоне активного наступления Вооруженных сил России. По данным Telegram-канала Mash, значительное число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули позиции под давлением российских подразделений. Речь идет примерно о 10 тысячах украинских бойцов, которые, как утверждается, отошли с линии соприкосновения и укрылись в блиндажах и тыловых районах.

Российская армия продвигается, в Сумской области эвакуируют мирных жителей

Сообщается, что подразделения группировки войск «Север» смогли углубиться на территорию региона примерно на 5,5 километра. Одной из причин такого продвижения источники называют серьезную усталость и нехватку подготовленного личного состава у украинской стороны. По их данным, бойцы ВСУ не выдерживают темпа боевых действий и оказываются не готовыми к отражению атак сразу на нескольких направлениях.

Параллельно с продвижением российских войск местные власти начали эвакуацию гражданского населения из приграничных населенных пунктов. Освобожденные села планируется переоборудовать под оборонительные позиции, включая размещение огневых точек и складов.

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Также отмечается, что российские военные активно применяют беспилотники для поражения техники ВСУ. Удары наносятся по местам прежних стоянок украинских подразделений. Операторы дронов фиксируют уничтожение бронемашин и автомобилей снабжения.

За последние сутки подразделения ВС РФ продвинулись более чем на километр на участке от Андреевки до лесополос южнее Врачино. Расстояние между этими населенными пунктами составляет около 11 километров.

ВСУ провалили контратаки и обзавелись проблемами с резервами

Между тем ранее ВСУ предприняли несколько безуспешных попыток контратаковать на сумском направлении. Украинские подразделения трижды пытались перейти в наступление в районе Андреевки, задействовав силы 225-го отдельного штурмового полка.

Комплексным огневым поражением все атаки отражены, враг с потерями отошел на исходные позиции источник РИА Новости

Также сообщалось о неудачной попытке контратаки с применением бронетехники в Краснопольском районе. Там две штурмовые группы 119-й бригады территориальной обороны ВСУ были вынуждены отступить после огневого воздействия со стороны российских подразделений.

Одной из ключевых проблем украинской армии источники называют постоянные и хаотичные ротации. Резервы одновременно перебрасываются на Купянское, Сумское и Покровское направления, что приводит к распылению сил и снижению боеспособности. Как отмечается, добиться заметных успехов ВСУ не удалось ни на одном из этих участков.

Российские военные заняли несколько населенных пунктов

Ранее Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Высокое в Сумской области. В операции участвовали подразделения группировки «Север», однако подробности в ведомстве не раскрыли.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал происходящее на этом направлении знаковым. По его словам, продвижение российских войск свидетельствует о создании зоны безопасности в приграничных районах. Он также отметил, что долгое время с сумского направления не поступало сообщений о взятии населенных пунктов, несмотря на продолжающиеся боевые действия и обстрелы приграничных регионов России.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Позднее украинские источники сообщили о переходе под контроль ВС РФ еще двух сел — Грабовского и Рясного. По данным издания «Кордон.Медиа», эти населенные пункты были заняты 20 декабря, а местные жители были эвакуированы заранее.

Раскрыты причины быстрого продвижения Российской армии и ее цели

Военный блогер Юрий Подоляка связал быстрые темпы продвижения российских войск с погодными условиями. По его словам, плотный туман и изморозь существенно ограничили применение украинских беспилотников, что позволило ВС РФ занять новые позиции без серьезного сопротивления. Он добавил, что подобной погоды в регионе в декабре ранее не наблюдалось.

Военный корреспондент Александр Коц выразил мнение, что наступление в Сумской области может преследовать сразу несколько целей. Среди них он выделил создание буферной зоны, перерезание стратегически важной трассы Харьков — Сумы, а также вынуждение командования ВСУ перебрасывать резервы на этот участок фронта.

По его словам, серьезного сопротивления российские войска на данном направлении не встретили, что указывает на отсутствие у Киева глубоко эшелонированной обороны в приграничных районах.