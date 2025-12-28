Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:20, 28 декабря 2025Мир

Российский удар вызвал шок на восточном фланге НАТО. Украину атаковали почти 500 беспилотников и 40 ракет

Politico сообщило, что российский удар вызвал шок на восточном фланге НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские удары возмездия по Украине вызвали шок на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом сообщает газета Politico.

Российский удар вызвал шок на восточном фланге НАТО

Politico

Отмечается, что Польша подняла в воздух истребители и привела системы противовоздушной обороны в состояние готовности.

В ночь на 27 декабря Российская армия атаковала энергетические объекты в Киеве и области. На кадрах с места событий запечатлено огненное грибовидное облако над украинской столицей.

Материалы по теме:
«Нет желающих получить ядерной бомбой» Как меняется стратегия боевых действий на Украине и что может обрушить оборону ВСУ?
«Нет желающих получить ядерной бомбой»Как меняется стратегия боевых действий на Украине и что может обрушить оборону ВСУ?
1 декабря 2025
«Украина не пойдет на мир без принуждения» Российские войска наступают на фронте рекордными темпами. Как это влияет на переговоры?
«Украина не пойдет на мир без принуждения»Российские войска наступают на фронте рекордными темпами. Как это влияет на переговоры?
10 декабря 2025
Зеленский опубликовал мирный план по Украине из 20 пунктов. Какие условия исчезли из документа и что думают о нем в России?
Зеленский опубликовал мирный план по Украине из 20 пунктов.Какие условия исчезли из документа и что думают о нем в России?
24 декабря 2025

Украину атаковали почти 500 дронов и 40 ракет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 27 декабря страну атаковали с помощью почти 500 беспилотных летательных аппаратов. Также по стране выпустили 40 ракет, в том числе «Кинжалы».

Политик назвал главной целью атаки Киев, а именно объекты энергетики и гражданской инфраструктуры.

В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас идет ликвидация пожаров. Уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады

Владимир Зеленский президент Украины

Ранее появилась информация о возможном повреждении теплоэлектроцентрали в Киеве в результате взрывов. Уточнялось, что речь идет о ТЭЦ-5.

Материалы по теме:
«Защиты от них пока не существует» Россия резко увеличила дальность ударов авиабомбами. Почему у ВСУ не осталось безопасного тыла?
«Защиты от них пока не существует»Россия резко увеличила дальность ударов авиабомбами. Почему у ВСУ не осталось безопасного тыла?
11 ноября 2025
«Украина идет к катастрофе» Оборона ВСУ рухнула еще на одном участке фронта. Почему это может серьезно изменить ход СВО?
«Украина идет к катастрофе»Оборона ВСУ рухнула еще на одном участке фронта. Почему это может серьезно изменить ход СВО?
18 ноября 2025
«Москва может не согласиться» Что известно о мирном плане США и как на него отреагировали в Европе, в России и на Украине?
«Москва может не согласиться»Что известно о мирном плане США и как на него отреагировали в Европе, в России и на Украине?
21 ноября 2025

Более 40 процентов домов в Киеве остались без света после ночных ударов России

Более 40 процентов домов в Киеве остались без света после ночного удара России. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Беспрецедентная атака на объекты критической инфраструктуры привела к временным разрушениям

Алексей Кулебавице-премьер Украины

Почти треть Киева осталась без тепла, сообщил мэр города Виталий Кличко. Также после атак в городе начался масштабный блэкаут. По данным Shot, удары пришлись на Киевскую ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкую и Трипольскую ТЭЦ. Свет отсутствует уже более 12 часов.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявил, что процесс восстановления электроснабжения может занять два-три дня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский удар вызвал шок на восточном фланге НАТО. Украину атаковали почти 500 беспилотников и 40 ракет

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    На Украине допустили отказ Трампа от встречи с Зеленским

    Назван ключевой вопрос переговоров по Украине

    Раскрыты подробности разграбления Украины Коломойским

    В четырех аэропортах России ввели ограничения на полеты

    Раскрыты потери ВСУ в боях у Купянска

    Некоторым россиянам порекомендовали отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

    Россиянам рассказали о шестидневных рабочих неделях в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok