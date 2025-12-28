Российский удар вызвал шок на восточном фланге НАТО. Украину атаковали почти 500 беспилотников и 40 ракет

Politico сообщило, что российский удар вызвал шок на восточном фланге НАТО

Российские удары возмездия по Украине вызвали шок на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом сообщает газета Politico.

Российский удар вызвал шок на восточном фланге НАТО Politico

Отмечается, что Польша подняла в воздух истребители и привела системы противовоздушной обороны в состояние готовности.

В ночь на 27 декабря Российская армия атаковала энергетические объекты в Киеве и области. На кадрах с места событий запечатлено огненное грибовидное облако над украинской столицей.

Украину атаковали почти 500 дронов и 40 ракет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 27 декабря страну атаковали с помощью почти 500 беспилотных летательных аппаратов. Также по стране выпустили 40 ракет, в том числе «Кинжалы».

Политик назвал главной целью атаки Киев, а именно объекты энергетики и гражданской инфраструктуры.

В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас идет ликвидация пожаров. Уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады Владимир Зеленский президент Украины

Ранее появилась информация о возможном повреждении теплоэлектроцентрали в Киеве в результате взрывов. Уточнялось, что речь идет о ТЭЦ-5.

Более 40 процентов домов в Киеве остались без света после ночных ударов России

Более 40 процентов домов в Киеве остались без света после ночного удара России. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Беспрецедентная атака на объекты критической инфраструктуры привела к временным разрушениям Алексей Кулеба вице-премьер Украины

Почти треть Киева осталась без тепла, сообщил мэр города Виталий Кличко. Также после атак в городе начался масштабный блэкаут. По данным Shot, удары пришлись на Киевскую ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкую и Трипольскую ТЭЦ. Свет отсутствует уже более 12 часов.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявил, что процесс восстановления электроснабжения может занять два-три дня.

