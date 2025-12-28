Российские удары возмездия по Украине вызвали шок на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом сообщает газета Politico.
Российский удар вызвал шок на восточном фланге НАТО
Отмечается, что Польша подняла в воздух истребители и привела системы противовоздушной обороны в состояние готовности.
В ночь на 27 декабря Российская армия атаковала энергетические объекты в Киеве и области. На кадрах с места событий запечатлено огненное грибовидное облако над украинской столицей.
Украину атаковали почти 500 дронов и 40 ракет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 27 декабря страну атаковали с помощью почти 500 беспилотных летательных аппаратов. Также по стране выпустили 40 ракет, в том числе «Кинжалы».
Политик назвал главной целью атаки Киев, а именно объекты энергетики и гражданской инфраструктуры.
В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас идет ликвидация пожаров. Уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады
Ранее появилась информация о возможном повреждении теплоэлектроцентрали в Киеве в результате взрывов. Уточнялось, что речь идет о ТЭЦ-5.
Более 40 процентов домов в Киеве остались без света после ночных ударов России
Более 40 процентов домов в Киеве остались без света после ночного удара России. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
Беспрецедентная атака на объекты критической инфраструктуры привела к временным разрушениям
Почти треть Киева осталась без тепла, сообщил мэр города Виталий Кличко. Также после атак в городе начался масштабный блэкаут. По данным Shot, удары пришлись на Киевскую ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкую и Трипольскую ТЭЦ. Свет отсутствует уже более 12 часов.
Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявил, что процесс восстановления электроснабжения может занять два-три дня.