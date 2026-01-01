«Отношения с Россией изменились навсегда». Президент Финляндии в новогоднем обращении упомянул Москву и дал обещание Украине

Президент Финляндии Стубб в новогоднем обращении оценил отношения с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении к жителям страны пообещал сделать «все возможное» для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины.

По словам политика, работа по достижению мира должна продолжаться. Он также призвал быть готовым к тому, что «не все пункты мирного соглашения будут соответствовать духу справедливости».

Стубб также упомянул в новогоднем обращении Россию и высказался об отношениях между Москвой и Хельсинки.

Отношения с Россией изменились навсегда Александр Стубб Президент Финляндии

Политик также добавил, что в настоящее время происходят изменения и в отношениях с США Он подчеркнул важность Европейского союза и НАТО для обороноспособности Финляндии.

Стубб предупредил о несправедливых условиях соглашения по Украине

Президент Финляндии заявил, что мирное соглашение для Украины может содержать несправедливые условия. Политик подчеркнул, что мир — это всегда компромисс. Ранее Стубб уже заявлял, что возможное урегулирование конфликта будет «трудно переварить» Западу, но особенно украинцам. Он утверждал, что финнам «стоит изменить свое мышление» относительно путей завершения украинского кризиса и не рассчитывать на «идеальный мир» для Киева.

Мы должны быть готовы к тому, что не все пункты мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему представлению о справедливости Александр Стубб Президент Финляндии

По его словам, несмотря на то, что мир в Европе сейчас ближе, чем в любой момент с 2022 года, Запад не может быть уверен, готова ли к этому Москва.

После переговоров с Зеленским в декабре Стубб заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Однако он подчеркнул, что «самые сложные вопросы требуют больше всего времени».

Финляндия отказалась предоставлять Украине гарантии безопасности

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна отказалась предоставлять Украине гарантии безопасности.

Гарантии безопасности — это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности. Разница между этим большая Петтери Орпо Премьер-министр Финляндии

Орпо подчеркнул, что на практике реальные гарантии будут исходить от крупных европейских стран и Соединенных Штатов. Он также добавил, что Финляндия не готова отправить военных на Украину, так как не хочет допустить рисков столкновения с Россией.

Бывший глава финской разведки генерал Пекка Товери также отмечал, что страна не сможет предоставить Киеву никаких гарантий безопасности, потому что не обладает достаточным военным потенциалом для этого. Он отметил, что Финляндия активно участвует в деятельности «коалиции желающих» и готова поддержать гарантии безопасности в том виде, который будет определен позднее.

Финляндия призвала США оказать давление на Россию

В ноябер Стубб призвал США ввести новые санкции против России для давления на Москву в вопросе переговоров по Украине.

[Президент США Дональд] Трамп использует либо кнут, либо пряник. Он попробовал пряник на Аляске и в телефонном разговоре с [президентом России Владимиром] Путиным. На данный момент мы находимся в режиме кнут Александр Стубб Президент Финляндии

По мнению политика, давление на Москву и продолжение помощи Киеву «лучшим способом приблизит перемирие» на Украине.

При этом в сентябре геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен заявил, что антироссийская политика Финляндии вызвала негативные последствия для самой страны. Он отметил, что меры вызвали рост безработицы в Финляндии.

Знаете ли вы, что уровень безработицы в Финляндии составляет 12,5? Просто задумайтесь. Все из-за нашего членства в еврозоне и нашего невменяемого руководства, вводящего санкции против России Туомас Малинен Геополитический аналитик и профессор

Малинен подчеркнул, что показатель безработицы в России гораздо ниже — 2,2 процента. Эксперт добавил, что при этом Александр Стубб хвалится, что «разрушается российская экономика».