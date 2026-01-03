Реклама

08:01, 3 января 2026Мир

«Миграция, удручающая бюрократия и всеобщий распад». В России назвали единственную реальную надежду Европы

Дмитриев: Правые силы в ЕС признают всеобщий распад и являются реальной надеждой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Единственная реальная надежда Европы сейчас — это правые силы. Именно они признают наличие у ЕС различных проблем, включая массовую миграцию и экономический спад, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

На данный момент правые силы в Европе выглядят как единственная реальная надежда. По крайней мере, они признают то, что видно всем: массовую миграцию, экономический спад, удручающую бюрократию и всеобщий распад в ЕС

Кирилл Дмитриевглава РФПИ

Таким образом чиновник прокомментировал публикацию итальянского профессора и юриста Альберто Алеманно, который утверждает, что ЕС подвергается критике, потому что Европа добилась успеха.

Проблемы в Европе не нравятся сторонникам Трампа, считает Дмитриев

Дмитриев заявил, что сторонники президента США Дональда Трампа из движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) в контексте Евросоюза испытывают раздражение из-за нескольких вопросов.

Глава РФПИ отметил, что сторонникам Трампа не нравятся неуправляемая миграция и бюрократы в ЕС, похожие на предшественника американского лидера Джо Байдена.

Возможно, MAGA просто раздражают неуправляемая миграция, банды педофилов и самодовольные, похожие на Байдена бюрократы, которые уничтожают западную цивилизацию

Кирилл Дмитриевглава РФПИ

Так он ответил на высказывание члена Европарламента Гельмута Брандштеттера, который сказал, что участников MAGA раздражают европейские ценности, свобода и успех.

Дмитриев неоднократно критиковал европейцев, поддерживающих Украину

Провоцирующие эскалацию конфликта на Украине должны покаяться за свои действия, заявил Дмитриев. По словам чиновника, в ходе урегулирования конфликта на Украине должны победить «великие лидеры, честный диалог, миротворцы и весь мир».

Поджигатели войны пребывают в панике после разговора президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом, считает глава РФПИ.

Он также заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас хочет, чтобы Евросоюз вступил в военный конфликт с Россией и КНР. Дмитриев назвал Каллас глупой и указал на ее желание развязать войну Евросоюза против России и Китая. Он также упрекнул в воинственности главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Когда слышите про ЕС, просто вспоминайте Урсулу и Каю — это все, что вам нужно знать

Кирилл Дмитриевглава РФПИ

Чиновник выразил европейцам сочувствие после обещания главы Еврокомиссии работать усерднее. «Бедные европейцы, поскольку Урсула обещает в 2026 году еще активнее работать над самоубийством западной цивилизации», — отметил Дмитриев.

