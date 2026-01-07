«Хотя бы попытайся быть мужчиной». Кадыров ответил на призыв Зеленского к американцам захватить его как Мадуро

Кадыров назвал Зеленского чертом после призыва захватить его как Мадуро

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал украинского лидера Владимира Зеленского чертом в ответ на призыв захватить его как президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Что только это черт не предпринимает: и в розыск меня подает, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Зеля, хотя бы попытайся быть мужчиной Рамзан Кадыров глава Чечни

По его словам, Зеленский даже не пригрозил «сделать это сам, как сделал бы мужчина», а «трусливо намекнул, что не прочь остаться в сторонке», тогда как его обидчика накажет кто-то другой.

Кадыров обратился к лидеру Украины, напомнив, что «враг может войти в Чечню, но выйти уже не получится».

Кадыров заявил о попытке сорвать мирные переговоры

Глава Чечни подчеркнул, что слова президента Украины подтверждают попытки Киева сорвать мирное урегулирование.

Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование Рамзан Кадыров глава Чечни

Ранее Кадыров заявил об «очень дорогой» расплате Украины за удары по России. Он также раскрыл детали «атак возмездия» по Украине. По его словам, в ответ на удар по Грозному на Украине поражены более 60 целей.

Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова

Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить главу республики, как Вашингтон сделал с венесуэльским лидером.

Украинский президент заявил, что Соединенные Штаты должны давить на Россию. В качестве примера он привел операцию США в Венесуэле, в рамках которой Мадуро был захвачен и вывезен из страны. По словам украинского главы, результат этой операции видел весь мир.

Быстро это сделали. Ну пусть они сделают какую-нибудь операцию с Кадыровым Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский отметил, что такой шаг со стороны США якобы заставил бы президента России Владимира Путина задуматься.

Ранее президент Украины прокомментировал события в Венесуэле. «Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше», — заявил Зеленский.

3 января США нанесли удар по Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро вместе с его женой. Им предъявили обвинения, а Белый дом объявил, что берет управление республикой на себя. Глава Белого дома Дональд Трамп также заявил, что Соединенные Штаты берут контроль над нефтью Венесуэлы.

