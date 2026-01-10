В США заявили о сотнях погибших в результате стрельбы по протестующим в Тегеране. Какие последствия могут ждать Иран?

Time: Не менее 217 человек погибли в Иране после стрельбы по протестующим

По меньшей мере 217 человек скончались в больницах Тегерана после стрельбы по протестующим в центре столицы Ирана. Об этом сообщает американское издание Time.

Большинство погибших были молодыми людьми, в том числе несколько человек погибли у полицейского участка на севере Тегерана, когда силы безопасности открыли огонь из пулемёта по протестующим из материала Time

В материале указано, что в случае, если эти данные подтвердятся, это станет сигналом к репрессиям, которые ожидаются на фоне фактически полного отключения телефонной связи и интернета в стране с 8 января. В том числе это станет «прямым вызовом президенту США Дональду Трампу», отмечают журналисты. В публикации напомнили, что американский глава обещал властям страны, что они «заплатят адом» в случае убийства протестующих.

В США дали характеристику ситуации в Иране

Как отметил Трамп, ситуация в стране крайне проблемная. Он подчеркнул, что власти потеряли контроль над некоторыми городами. Кроме того, он в очередной раз напомнил о жесткой реакции на жертвы среди протестующих граждан.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы внимательно следим за ситуацией. Если они начнут убивать людей, как они делали в прошлом, мы вмешаемся. Мы ударим по ним очень сильно, туда, где больно», — грозил ранее Трамп.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил о поддержке протестующих иранцев со стороны Соединенных Штатов.

Протесты в Иране назвали новым этапом войны Израиля и США с республикой

Как считает член совета по информационным технологиям при правительстве исламской республики Машалла Шамсольваезин, таким образом государства хотят добиться дестабилизации Исламской Республики.

Как пояснил специалист, противники Ирана в этот раз сменили тактику и пытаются добиться своих целей изнутри страны. Шамсольваезин назвал протесты прямым продолжением военных действий, разгоревшихся в июне прошлого года. Ответственность за происходящее он возложил в первую очередь на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США.

Фото: Reuters

Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи также указал на заинтересованность США в происходящем. Обращаясь к Трампу, он призвал его не лезть во внутренние дела Ирана, а заняться управлением собственной страной.

С чего начались протесты? Начавшиеся в конце 2025 года протесты в Иране произошли в результате глубокого экономического кризиса в Исламской Республике. К концу года инфляция достигла 42,2 процента годовых. Национальная валюта — иранский риал — ослабла до рекордно низкого уровня, составив 1,42 миллиона за один доллар. Акции протеста сначала разгорелись у двух крупных рынков в центре иранской столицы. Это произошло как раз после обвала риала. Далее они вышли за пределы Тегерана. Протестные акции фиксировались в Мешхеде, Ширазе, Исфахане, Керманшахе, в городе Фаса и других. Протестующие предприняли попытки штурма административных зданий, поджигали транспорт и совершали другие противоправные деяния. В ответ на это полиция открыла огонь.



На сегодняшний день ситуация остается в острой фазе. Армия Ирана заявляет о попытках нарушить порядок и спокойствие городов извне. Местных жителей призывают «сохранять бдительность и национальную мудрость, чтобы сорвать заговоры врага и, объединившись, не дать ему достичь своих коварных целей».