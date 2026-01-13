Реклама

Россия
18:40, 13 января 2026Россия

Пациентка роддома в Новокузнецке истекла кровью после попытки врача стимулировать роды

Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала о трогавшем ее ягодицы враче
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: partystock / Freepik

Один из врачей роддома больницы № 1 имени Курбатова в Новокузнецке, где в новогодние праздники зафиксировали смерти как минимум девяти детей, трогал пациентку за ягодицы и гладил по коленям. Об «осмотре с пристрастием» женщина рассказала в беседе с РЕН ТВ, опубликованной в Telegram.

По словам россиянки, она забеременела в 2024 году при помощи процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и планово поступила в роддом по совету акушерки. В течение недели женщина проходила обследования, включая осмотры, которые назвала странными, а поведение врача — непрофессиональным. «Он как будто извращенец какой-то был, гладил меня по коленкам, по пальцам, по спине, по ягодицам, — поделилась собеседница телеканала. — Все, кто был в палате, с его кабинета красные выходили от стыда».

Кроме того, врач отговаривал 38-летнюю пациентку делать плановое кесарево сечение, заявив, что ей наврали про 39-ю неделю беременности, и приписав к сроку еще семь дней. Также мужчина попытался стимулировать роды, в результате чего женщина начала истекать кровью. «Боль была адская, он вытащил руку, полную алой крови. Кровь продолжала сильно литься весь день, он сказал, что это нормально и пообещал выписать, если не начнется родовая деятельность», — рассказала она.

На четвертый день россиянка пожаловалась на тяжесть в пояснице и кровь коричневого цвета, однако медик отказался назначать УЗИ, пригрозив выписать. Спустя несколько дней кровотечение усилилось, и женщина вызвала скорую помощь, которая доставила ее в другой роддом, где врачи экстренно провели кесарево сечение. «У ребенка пульс был, но дыхания не было, он был белый. Пытались реанимировать, — сказала она. — Потом сказали, что он нахлебался крови, она была у него в носу, в желудке, в легких».

Ранее в сети появились многочисленные жалобы пациенток роддома на нарушения и издевательское отношение персонала. Женщины утверждают, что их оскорбляли и обвиняли в неумении рожать. Кроме того, врачи могли ускорять роды давлением на живот, что запрещено в России. Кроме того, по данным СМИ, в 2025 году врачи новокузнецкой больницы при родах оторвали новорожденному руку, после чего лишенного конечности младенца положили матери на грудь.

О смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка в новогодние праздники стало известно 13 января. За день до этого в медучреждении сообщили о закрытии на карантин. После общественного резонанса губернатор Кемеровской области (Кузбасса) Илья Середюк временно отстранил главврача больницы Виталия Хераскова. Медик вину врачей отрицает. По его словам, с конца декабря в роддоме появилось на свет много недоношенных детей с патологиями, и их смерти не связаны между собой.

